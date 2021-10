ബിട്ടിയെ കുരുക്കിയത് കാമുകിയുടെ കത്ത്? ഡിജിപിയുടെ മകനെങ്ങനെ രാഘവ് രാജനായി?

കണ്ണൂർ∙ ബിട്ടി മൊഹന്തി ഇനി കണ്ണൂരിലേക്കു വരുമോ? അഥവാ, രാഘവ് രാജനെന്ന ബിട്ടി മൊഹന്തിക്ക് ഇനിയതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? കുപ്രസിദ്ധമായ അൽവാർ പീഡനക്കേസിലെ പ്രതിയായ ബിട്ടി മൊഹന്തിയും രാഘവ് രാജനും പഴയങ്ങാടി പൊലീസും തമ്മിലെന്താണു ബന്ധം? രാഘവ് രാജനെന്ന സാങ്കൽപിക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പുകമറയിൽ പഴയങ്ങാടി പൊലീസിന്റെ വ്യാജരേഖാ കേസ് മാഞ്ഞുപോകുമോ?

അപൂർവമായൊരു കേസിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് കാത്തിരിക്കുകയാണു പൊലീസും നാട്ടുകാരും. പീഡനവും കേസും പരോളിലിറങ്ങി മുങ്ങലും വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ ‘പാവങ്ങളിലെ’ നായക കഥാപാത്രമായ ജീൻ വാൽ ജീൻ മോഡൽ ജീവിതവും ആൾമാറാട്ടവുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ, ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമകളെ വെല്ലുന്ന ജീവിതകഥയാണു ബിട്ടി മൊഹന്തിയുടേത്, അഥവാ, രാഘവ് രാജന്റേത്. പഴയങ്ങാടി പൊലീസിന്റെ ഫയലുകൾ പറയുന്ന രാഘവ് രാജനെന്ന ബിട്ടിയുടെ കഥ ഇങ്ങനെ:

കേസ്, അറസ്റ്റ്, ജയിൽ, മുങ്ങൽ

ഒഡീഷ മുൻ ഡിജിപി ബി.ബി. മൊഹന്തിയുടെ മകനാണു ബിട്ടി മൊഹന്തി. ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്ന ജർമൻ യുവതിയെ പഠനയാത്രയ്‌ക്കിടെ 2006 മാർച്ച് 20നു രാത്രി രാജസ്‌ഥാനിലെ അൽവാറിലെ ഹോട്ടൽമുറിയിൽ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതി. ഏഴു മാസത്തോളം തടവിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം 2006 നവംബറിൽ ബിട്ടി 20 ദിവസത്തേക്കു പരോളിലിറങ്ങി.

ബിട്ടി മൊഹന്തി. ചിത്രം: PTI

രോഗം ബാധിച്ച അമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി പരോളിലിറങ്ങിയ ബിട്ടി, പിന്നീടു ജയിലിൽ തിരിച്ചെത്തിയില്ല. പിന്നീട് 2013 മാർച്ച് 9ന്, വ്യാജരേഖാ കേസിൽ പഴയങ്ങാടി പൊലീസിന്റെ പിടിയിലാകും വരെ ഒളിവിലായിരുന്നു ബിട്ടി. 3 വർഷം ആന്ധ്രയിൽ ഒളിവു ജീവിതം. അതു വെറും ഒളിവു ജീവിതം മാത്രമായിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു പേരിൽ, മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി ജീവിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പു കൂടിയായിരുന്നു.

ജീൻ വാൽ ജീൻ ജീവിച്ചതു പോലെ, തീർത്തും മറ്റൊരാളാകാനുള്ള തയാറെടുപ്പ്. ബിട്ടി മൊഹന്തിയെ പൂർണമായി തേച്ചുമായ്ച്ച്, രാഘവ് രാജനെന്നൊരാളിലേക്കുള്ള പരകായപ്രവേശത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പ്. ആ തയാറെടുപ്പു ഫലപ്രദമാവുകയും രാഘവ് രാജനെന്ന പേരിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് എംബിഎ പാസാവുകയും ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസായി അന്നത്തെ എസ്ബിടിയിൽ പ്രബേഷനറി ഓഫിസറാവുകയും ചെയ്തു, യഥാർഥത്തിൽ ബിടെക് ബിരുദധാരിയായിരുന്നു ബിട്ടി. രാഘവ് രാജനായി 6 വർഷത്തിലധികം ബിട്ടി നടത്തിയ പകർന്നാട്ടം പക്ഷേ, 2013ൽ പഴയങ്ങാടി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

മിടുക്കനായ എംബിഎ വിദ്യാർഥി

ചാല ചിന്മയ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജിയിൽ 2009-11 ബാച്ചിലെ മിടുക്കനായ എംബിഎ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു രാഘവ് രാജനെന്ന ബിട്ടി മൊഹന്തി. 71% മാർക്കോടെ എംബിഎ പാസായ രാഘവ് രാജൻ ഇതേ കോളജിൽ രണ്ടര മാസത്തോളം അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്‌തു. ഇവിടെനിന്ന് അവധിയെടുക്കാതെ കൊച്ചിയിലെ ഒരു സ്‌ഥാപനത്തിൽ രണ്ടര മാസത്തോളം ജോലി ചെയ്‌തതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പിരിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ സെമിനാറുകളിലും ഡിബേറ്റുകളിലും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. അതിവിനയം കാട്ടിയ ഈ വിദ്യാർഥി ദിവസവും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു.

രാഘവ് രാജൻ, സൺ ഓഫ് എസ്. വി. രാമറാവു, എ 7, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, സായിശ്രീ കോൺക്ലേവ്, ചിത്രാവതി റോഡ്, പുട്ടപർത്തി, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്ന വിലാസമാണ് കോളജിൽ നൽകിയത്. കൽപിത സർവകലാശാല പദവിയുള്ള ഭുവനേശ്വർ കലിംഗ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്‌ട്രിയൽ ടെക്‌നോളജിയിൽ നിന്നു കംപ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിടെക്, കട്ടക്കിലെ ക്രൈസ്‌റ്റ് കോളജിൽനിന്ന് പ്ലസ് ടു, സ്‌റ്റിവാഡ് സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്. എന്നിങ്ങനെയാണു കോളജിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ പ്രകാരമുള്ള യോഗ്യത. ഇതെല്ലാം വ്യാജരേഖകളാണെന്നു വ്യക്‌തമായി. കലിംഗയിൽനിന്ന് രാഘവ് രാജനെന്ന പേരിൽ 2005ൽ ആരും ബിടെക് പാസായിട്ടില്ല. രാഘവ് രാജൻ സമർപ്പിച്ച ബിടെക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യഥാർഥമാണോയെന്ന് ആരും പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്‌തമായി.

ബിട്ടി മൊഹന്തി. ചിത്രം: PTI

കലിംഗയുടെ കോഴ്‌സ് അംഗീകാരമുള്ളതാണെന്ന ഇക്വലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രാഘവ് രാജനു നൽകിയ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല, ഈ വിദ്യാർഥി സമർപ്പിച്ച ബിടെക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനലാണോയെന്നു പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ബിടെക് അടക്കം തന്റെ യോഗ്യതകൾ, രാഘവ് രാജനെന്ന പുട്ടപർത്തി സ്വദേശിയുടെ പേരിലേക്കു ബിട്ടി മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നാണു പൊലീസിന്റെ വാദം. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ശ്രീവിദ്യാ ഡിഗ്രി കോളജിൽ രണ്ടുവർഷവും സത്യസായി ദീനജനോദ്ധാരണ സ്‌കൂളിൽ ഒരു വർഷവും അധ്യാപകനായിരുന്നതിന്റെ രേഖകളും ചിന്മയ കോളജിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

സാമൂഹിക സേവന സന്നദ്ധതയും പുട്ടപർത്തിയിലെ മേൽവിലാസവും ബിടെക് ബിരുദവും മാത്രമല്ല മാനേജ്‌മെന്റ് അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന അഖിലേന്ത്യാ മാനേജ്‌മെന്റ് ആപ്‌റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്‌റ്റിലെ ഉന്നത റാങ്കുമാണു ബിട്ടിക്കു പ്രവേശനം നൽകാൻ കോളജിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കോഴ്‌സിനു ചേരാൻ വന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടാരും ബിട്ടിയെ തിരഞ്ഞ് കോളജിൽ എത്തിയില്ല. എത്തിയതാകട്ടെ, തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരും–പഴയങ്ങാടി പൊലീസ്.

‘പാവത്താൻ’

കണ്ണൂരിൽ ബിട്ടി മൊഹന്തിക്കു വെറുമൊരു പാവത്താന്റെ വേഷമായിരുന്നു. രാഘവ് രാജൻ എന്ന തെലുഗു ബ്രാഹ്‌മണനായി ഒന്നാംതരം അഭിനയമാണു ബിട്ടി പുറത്തെടുത്തത്. പുണൂലണിയുക മാത്രമല്ല, മൽസ്യമാംസാദികൾ കൈകൊണ്ടു തൊടാത്ത വെജിറ്റേറിയനാവുകയും ചെയ്‌തു. 2006ൽ അറസ്‌റ്റിലാകുന്ന സമയത്തു ജീൻസും ടിഷർട്ടും ലെതർ ജാക്കറ്റുമൊക്കെയായിരുന്നു ബിട്ടി മൊഹന്തിയുടെ പതിവു വേഷമെങ്കിൽ, മാടായി എസ്‌ബിടി ശാഖയിലെ രാഘവ് രാജൻ പ്രായത്തിനു ചേരാത്ത വേഷവിധാനങ്ങളാണു മിക്കപ്പോഴും അണിഞ്ഞത്.

ബിട്ടി മൊഹന്തി. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

വലുപ്പം കൂടിയ നീളൻ കുപ്പായങ്ങൾ, ആന്ധ്ര ശൈലിയിലുള്ള വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് പാന്റും ഷർട്ടും എന്നിവയായിരുന്നു രാഘവ് രാജനു പ്രിയം. പ്രായക്കൂടുതൽ തോന്നിക്കാനാകണം, വലിയ കണ്ണടകളും ധരിച്ചു. എവിടെനിന്നോ വലിയ തുകകൾ അക്കൗണ്ടിലേക്കു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പു തേയ്‌ക്കാത്ത പിശുക്കനായിരുന്നു ബിട്ടിയെന്നു സഹപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.

അവിവാഹിതനായതുകൊണ്ടു കയ്യിൽ കാശുണ്ടാവുമെന്നു കരുതി ബിട്ടിയോടു കടം ചോദിച്ചവർക്കൊക്കെ നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. പണം ചെലവാക്കുന്നതിൽ പിശുക്കനായിരുന്ന ബിട്ടി പക്ഷേ ബാങ്കിൽനിന്നു കിട്ടാനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മിടുക്കനായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിനു പൈസ എഴുതിയെടുക്കാമോ അതെല്ലാം കൃത്യമായി എഴുതിയെടുത്തു.

ഉല്ലാസയാത്രയിൽ ഉലഞ്ഞ ജീവിതം

ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ബിട്ടി, ബിടെക് പാസായ ശേഷം എംബിഎ പഠിക്കാനാണു ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. രാജസ്‌ഥാനിലേക്കുള്ളൊരു ഉല്ലാസയാത്രയാണു ബിട്ടിയുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ജർമൻ പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പമായിരുന്നു ആ യാത്ര, 2006 മാർച്ചിൽ. അന്നു രാത്രി തന്നെ ബിട്ടി പീഡിപ്പിച്ചതായാണു പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതി. ജർമനിയിലെ കൂട്ടുകാരിക്ക് എസ്എംഎസ് വഴി വിവരം അറിയിക്കുകയും കൂട്ടുകാരി എംബസി വഴി പരാതി നൽകുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഇന്റർസിറ്റി എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിൻ കയറാൻ സ്‌റ്റേഷനിൽ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്ന ബിട്ടിയെ അൽവാർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ബിട്ടി മൊഹന്തി. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

ടൂറിസം മേഖലയെത്തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനിടയുള്ള വിഷയമായതിനാൽ സംസ്‌ഥാന സർക്കാരും സംഗതി ആദ്യം ഗൗരവമായെടുത്തു. ഇതിനിടെ പരാതി പിൻവലിക്കാൻ പെൺകുട്ടിക്കു പല കോണുകളിൽനിന്നു ഭീഷണിയെത്തി. ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ അവൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുന്നതിനു ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്നു കേസ് അതിവേഗ കോടതിക്കു കൈമാറി. റെക്കോർഡ് വേഗത്തിലായിരുന്നു വിചാരണ. വെറും ഒൻപതു ദിവസം കൊണ്ടു നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. ഏപ്രിൽ 12നു ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഏഴു വർഷം കഠിനതടവും 10,000 രൂപ പിഴയുമായിരുന്നു ശിക്ഷ. പക്ഷേ, 7 മാസത്തിനുള്ളിൽ ബിട്ടിക്കു പരോൾ കിട്ടി. രോഗിയായ അമ്മയെ സന്ദർശിക്കാനെന്ന പേരിലായിരുന്നു പരോൾ.

രാഘവ് രാജനെന്ന പ്രബേഷനറി ഓഫിസർ

2006 മുതൽ 2009 വരെ ആന്ധ്രയിലായിരുന്നുവെന്നാണു 2013 മാർച്ച് 9ന് പഴയങ്ങാടി പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായ ശേഷം നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ബിട്ടി പറഞ്ഞത്. പുട്ടപർത്തിയിൽ വച്ച് രാഘവ് രാജൻ എന്ന പേരു സ്വീകരിച്ചു. ആ പേരിൽ ഒഡീഷയിൽനിന്നു പത്താംക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ വ്യാജമായി തരപ്പെടുത്തി.

ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു 2009ൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്‌ക്കു കീഴിലെ ചാല ചിൻമയ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എംബിഎയ്‌ക്കു ചേർന്നു. 2011ൽ കോഴ്‌സ് പാസായി. 2012 ജൂണിൽ, ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസാവുകയും എസ്ബിടിയിൽ പ്രബേഷനറി ഓഫിസറാവുകയും ചെയ്തു, ബിട്ടി മൊഹന്തിയെന്ന രാഘവ് രാജൻ. പിടിയിലാകും മുൻപ്, 8 മാസത്തോളം എസ്ബിടിയിൽ ജോലി ചെയ്തു, ബിട്ടി മൊഹന്തി.

താൻ രാഘവ് രാജനാണെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ബിട്ടി. എന്നെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ നിങ്ങളാരാണെന്നായിരുന്നു, ഉദ്യോഗസ്‌ഥരോട് തട്ടിക്കയറുന്ന മട്ടിൽ ബിട്ടിയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം. തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളായി പാസ്‌പോർട്ട്, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, വോട്ടർകാർഡ് തുടങ്ങിയവ ഹാജരാക്കി. അമ്മയുടെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ സരസ്വതി ദേവി എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ബിട്ടിയുടെ സഹോദരിയുടെ പേര് സരസ്വതി ദേവിയെന്നാണ്. അച്‌ഛൻ കർഷകനാണെന്നും 27 ഏക്കർ കൃഷിയുണ്ടെന്നും ബിട്ടി വിശദീകരിച്ചു.

ബിട്ടി മൊഹന്തി. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

എന്താണ് കൃഷിയെന്ന ചോദ്യത്തിനു മുന്നിൽ പക്ഷേ, ബിട്ടിക്ക് ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്മയുടെയും അച്‌ഛന്റെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും പേര് ചോദിച്ചപ്പോഴും ബിട്ടിക്ക് ഉത്തരം മുട്ടി. ബാങ്ക് രേഖകളിലെ രണ്ട് റഫറൻസുകളിൽ ഒരാളായ രാമറാവുവിന്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ പൊലീസ് വിളിച്ചപ്പോൾ രാഘവ് രാജനെയും രാജീവ് രാജിനെയും അറിയുമെന്നു മറുപടി ലഭിച്ചു.

രാജീവ് രാജ് ഡൽഹിയിലാണ് താമസമെന്നും ഇടയ്‌ക്കേ വരാറുള്ളുവെന്നും കർഷകനല്ലെന്നും കൃഷിഭൂമിയില്ലെന്നും രാമറാവു വിശദീകരിച്ചു. എന്നിട്ടും ബിട്ടി സമ്മതിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അൽവാർ മാനഭംഗ കേസിന്റെയും മറ്റും വിഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്ങുകളും ബിട്ടിയുടെയും പിതാവിന്റെയും ചിത്രങ്ങളും കാണിച്ചതോടെ ബിട്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർന്നു പോയി. ഒടുവിൽ ബിട്ടി സമ്മതിച്ചു: ‘ഞാൻ തന്നെയാണു ബിട്ടി മൊഹന്തി’.

ജീൻ വാൽജീൻ 2.O

ബിട്ടി, രാഘവ് രാജനെന്ന േപര് സ്വീകരിച്ചതും വ്യാജരേഖകളുണ്ടാക്കി ജോലി സമ്പാദിച്ചതുമൊക്കെ ജീൻ വാൽ ജീനിന്റെ മാതൃകയിലായിരുന്നു. കേസ് അന്വേഷണത്തിനിടെ പൊലീസ് നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയും ഇതു തന്നെ. നിയമത്തിന്റെ പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആസൂത്രണം, തുടർന്നുള്ള നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്കും നയിച്ചു. താൻ ബിട്ടി തന്നെയാണെന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി പൊലീസിനോടു സമ്മതിച്ചെങ്കിലും കോടതിയിൽ നിഷേധിച്ചു. താൻ രാഘവ് രാജൻ തന്നെയാണെന്നും ബിട്ടിയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നുമാണു കോടതിയിൽ നൽകിയ മൊഴി.

ആന്ധ്രയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ പൊലീസിനു വീണ്ടും ആശയക്കുഴപ്പമായി: ആ വിലാസത്തിൽ രാഘവ് രാജൻ എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരാളെ ആ സമയത്തു കാണാനില്ല താനും. നാട്ടുകാരിൽനിന്നും രാഘവ് രാജന്റെ അക്കൗണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാങ്കിന്റെ അധികൃതരോടും റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുമൊക്കെ വിശദമായി അന്വേഷിച്ചാണു പൊലീസ് രാഘവ് രാജൻ ബിട്ടിയാണെന്നുറപ്പാക്കിയത്.

പുട്ടപർത്തിയിൽ താമസിച്ച 3 വർഷത്തിനിടെ, താൻ ബിട്ടിയാണെന്നു വരുത്താനുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം തയാറാക്കി, ബിട്ടി മൊഹന്തി. ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും സാക്ഷികളുമൊക്കെ ഇതിൽ പെടും. ബിട്ടിക്കു തിരിച്ചറിൽ കാർഡ് അനുവദിച്ച പുട്ടപർത്തി മണ്ഡൽ റവന്യു ഓഫിസിൽ (താലൂക്ക് ഓഫിസ്), കാനറ ബാങ്ക് പുട്ടപർത്തി ശാഖ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ബിട്ടി വാടകയ്‌ക്കു താമസിച്ചിരുന്ന അപാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ ഉടമ ഡോ. ക്രിസ്‌റ്റയ്യയിൽ നിന്നുമൊക്കെ പൊലീസിനു നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു. എ.സി രാമറാവു എന്ന റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകനാണ് ബിട്ടിയുടെ അപാർട്മെന്റ് ഉടമയെന്ന് ഡോ. ക്രിസ്‌റ്റയ്യ പറഞ്ഞു.

ബിട്ടി മൊഹന്തി. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

ബിട്ടി അധ്യാപകനായിരുന്ന ശ്രീവിദ്യാ ഡിഗ്രി കോളജിലും ദീനജനോദ്ധാരണ സ്‌കൂളിലും സംഘമെത്തി. എ.സി. രാമറാവുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തതിൽനിന്ന് സായിഭക്‌തനായ ഒരു വിഐപിയാണ് ബിട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നതെന്ന വിവരം ലഭിച്ചു. രാഘവ് രാജൻ എന്ന പേരിലാണ് ബിട്ടിയെ ഈ വിഐപി തനിക്കു പരിചയപ്പെടുത്തിയതെന്നു രാമറാവു പറഞ്ഞു.

‍

ശ്രീവിദ്യാ ഡിഗ്രി കോളജിൽ അധ്യാപകനായിരിക്കെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് ദീർഘകാലം അവധിയിലായിരുന്ന ബിട്ടിക്കു ജോലി നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ദീനജനോദ്ധാരണ സ്‌കൂളിൽ ജോലി നേടിയത്. അമ്മാവനും ഭാര്യയുമാണെന്നു പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾ ബിട്ടിയെ ഇടയ്‌ക്കിടെ പുട്ടപർത്തിയിൽ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എ.സി. രാമറാവു പൊലീസിനു മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. രാജീവ് രാജൻ എന്നും സരസ്വതി എന്നുമാണ് ഇവർ പേരു പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ബിട്ടിക്കു രേഖകൾ നോട്ടറി ചെയ്‌തുനൽകിയ അഡ്വ. അബൂബക്കറിനെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ബിട്ടി താമസിച്ചിരുന്ന അപാർട്മെന്റിൽ നിന്ന്, പിതാവ് ബി.ബി. മൊഹന്തിയുടെ പേരുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ബി.ബി. മൊഹന്തിയും ബിട്ടി നേരത്തെ തടവിൽകഴിഞ്ഞ അൽവാർ ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ പിന്നീടു ബിട്ടിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, വ്യാജരേഖാ നിർമാണ കേസിൽ ബി.ബി. മൊഹന്തിയെ പ്രതിയാക്കാൻ വേണ്ട തെളിവൊന്നും പൊലീസിനു ലഭിച്ചില്ല.

വിരലടയാളവും ഡിഎൻഎയും മാറ്റിയോ?

പിടിയിലായതു ബിട്ടി മൊഹന്തി തന്നെയെന്നു മൊഴികളുടെയും ചില രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു തിരിച്ചുവന്ന കേരള പൊലീസിനെ കാത്തിരുന്നതു ചില നിയമക്കുരുക്കുകളാണ്. രാഘവ് രാജൻ ബിട്ടിയെന്നുറപ്പിക്കുമ്പോഴും ചില നിർണായക തെളിവുകളുടെ അഭാവം മുഴച്ചു നിന്നു. ബിട്ടിയുടെ വിരലടയാളം, ഡിഎൻഎ സാംപിൾ എന്നിവയൊന്നും എടുത്തുവച്ചില്ലെന്നാണ് അൽവാർ പൊലീസും ജയിൽ അധികൃതരും കേരള പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. പീഡനക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയുടെ നിർണായകമായ ഇത്തരം ജൈവവിവരങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യത തീരെ കുറവാണ്.

എടുത്തു വച്ച ഇത്തരം തെളിവുകൾ പിന്നീടാരോ മാറ്റിയതാകാമെന്നും നിഗമനമുണ്ട്. ഏതായാലും രാഘവ് രാജനെന്ന ബിട്ടി മൊഹന്തി, ഒഡിഷ മുൻ ഡിജിപി ബി.ബി. മൊഹന്തിയുടെ മകനാണെന്നു ജൈവപരമായി തെളിയിക്കാൻ കേരള പൊലീസിനു സാധിച്ചില്ല. ഇതിനു ബിട്ടി മൊഹന്തിയുടെ ഡിഎൻഎ മാത്രം പോര. ബി.ബി. മൊഹന്തിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഡിഎൻഎ വേണം. രാഘവ് രാജനുമായി തനിക്കു ബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ തന്റെയോ ഭാര്യയുടെയോ ഡിഎൻഎ എടുക്കുന്നതിനു ബി.ബി. മൊഹന്തി സമ്മതിച്ചില്ല. ഇതു നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്കാണു നീണ്ടത്.

പീഡനക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബിട്ടി മൊഹന്തി തന്നെയാണു വ്യാജരേഖാ കേസിലും പിടിയിലായതെന്നു െതളിയിക്കാൻ പൊലീസിന് ഈ തെളിവ് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. സാംപിളെടുക്കാനുള്ള പൊലീസിന്റെ അഭ്യർഥന പയ്യന്നൂർ കോടതി തള്ളി. സാംപിളെടുത്താലും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേറെ തെളിവൊന്നും പൊലീസിന്റെ കയ്യിലില്ലെന്നായിരുന്നു ബിട്ടിയുടെ വാദം. ഡിഎൻഎ സാംപിളോ വിരലടയാളമോ രാജസ്ഥാൻ പൊലീസിന്റെയോ കേരള പൊലീസിന്റെയോ കയ്യിലില്ലെന്ന സത്യം അതോടെ പുറത്തായി.

ജില്ലാ കോടതി, ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും ബിട്ടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇതിനിടെ, ബിട്ടിയുടെ രക്തസാംപിൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു. ബിട്ടിയുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയാകാമെന്നു ഹൈക്കോടതിയും വിധിച്ചു. രാഘവ് രാജൻ എന്ന ബിട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഡിഎൻഎയും പരിശോധിക്കണമെന്നു പൊലീസ് പയ്യന്നൂർ കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. സാങ്കൽപിക വ്യക്തിത്വമായ രാഘവ് രാജനുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റുമായി സഹകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു ബിട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വാദം. ഇതു മറികടന്ന്, മാതാപിതാക്കളുടെ ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ഇതുവരെ പൊലീസിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല.

നിയമപോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക്...

‍ഡിഎൻഎ പരിശോധന മാത്രമല്ല, ബിട്ടിയുടെ കേസിൽ നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്കു നീങ്ങിയത്. വ്യാജരേഖാ കേസിൽ ബിട്ടിക്കു പുറത്തിറങ്ങാൻ പയ്യന്നൂർ കോടതി ചില വ്യവസ്ഥകളേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവ പിന്നീടു ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. 2 ആൾജാമ്യം വേണമെന്ന നിബന്ധനയാണിതിൽ പ്രധാനം. ജാമ്യക്കാരിൽ ഒരാൾ അടുത്ത ബന്ധുവായിരിക്കണമെന്നും രണ്ടാമൻ പയ്യന്നൂർ കോടതിയുടെ പരിധിയിലെ താമസക്കാരനായിരിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു പയ്യന്നൂർ കോടതിയുടെ ജാമ്യവ്യവസ്‌ഥകൾ. ഈ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ബിട്ടിക്കു ജാമ്യത്തിലിറങ്ങുക ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമാകുമായിരുന്നു.

പക്ഷേ, പീഡന കേസിൽ ബിട്ടിയെ ഹാജരാക്കണമെന്ന രാജസ്ഥാൻ കോടതിയിൽനിന്നുള്ള ഉത്തരവു കാണിച്ച്, അധികൃതർ ബിട്ടിയെ വീണ്ടും തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും രാജസ്ഥാൻ പൊലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുകയും ചെയ്തു. ഇതും നിയമക്കുരുക്കുകളിലേക്കു നീങ്ങി. പ്രതിയെ തൽക്കാലം എവിടേക്കും മാറ്റരുതെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചാണു രാജസ്ഥാനിലേക്കു മാറ്റിയതെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം. വ്യക്‌തമായ അനുമതിരേഖകളോ ഉത്തരവോ ഇല്ലാതെ തടവുകാരനെ മാറ്റിയതു ഗുരുതരമായ വീഴ്‌ചയാണെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം.

ബിട്ടി മൊഹന്തി. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

വിരണ്ടുപോയ ജയിൽ അധികൃതർ, ബിട്ടിയെയും രാജസ്ഥാൻ പൊലീസിനെയും തിരികെ വിളിക്കുകയും ബിട്ടിയെ വീണ്ടും ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താണു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത്. അനുബന്ധ ഹർജികളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും വീണ്ടുമുണ്ടായി. വിദേശ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ബിട്ടി മൊഹന്തിയെ ജയ്‌പൂർ ജയിലിലേക്കു വിടണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ കാര്യത്തിലും ആശയക്കുഴപ്പം ഉടലെടുത്തു.

കണ്ണൂരിൽ പിടിയിലായ വ്യക്‌തി ബിട്ടി മൊഹന്തി തന്നെയെന്നു ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു പ്രധാന തടസം. രാഘവ് രാജനെതിരെ പീഡന കേസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ, എങ്ങനെ രാജസ്ഥാനിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. ബിട്ടിയെ ജയ്‌പൂർ ജയിലിലേക്കു മാറ്റാൻ വാറന്റുമായി രാജസ്‌ഥാൻ പൊലീസ് എത്തിയെങ്കിലും പ്രതി ബിട്ടി തന്നെയെന്നു തെളിയിക്കാത്തതിനാൽ കോടതിയുടെ അനുമതി കിട്ടിയില്ല.

ബിട്ടിയുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ഡിഎൻഎ സാംപിളെടുത്തു പരിശോധിക്കാൻ പൊലീസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അനുവാദം ലഭിച്ചതുമില്ല. തന്നെ രാജസ്‌ഥാൻ ജയിലിലേക്കു മാറ്റരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ബിട്ടി മൊഹന്തി പിന്നീടു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ബിട്ടി മൊഹന്തി രാജസ്‌ഥാൻ ജയിലിൽ തടവുശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും രാജസ്‌ഥാനിലേക്കു വിടാൻ അനുമതി തേടി കണ്ണൂർ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് പയ്യന്നൂർ മജിസ്‌ട്രേട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

ഇതിനു തുടർച്ചയെന്നോണം, പൊലീസിന് ആശ്വാസമായി പയ്യന്നൂർ കോടതിയുടെ വിധിയെത്തി. നിലവിലുള്ള തെളിവുകൾ വച്ച്, പീഡനക്കേസിൽ രാഘവരാജനെന്ന ബിട്ടിയെ ജയ്പൂർ ജയിലിലേക്ക് അയക്കാൻ പയ്യന്നൂർ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് ഉത്തരവിട്ടു. ബാക്കി തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനാണു ജയ്‌പൂർ ജയിലിലേക്ക് അയയ്‌ക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

ബിട്ടി എവിടെ?

ബിട്ടി എവിടെയാണിപ്പോഴുള്ളതെന്നു കൃത്യമായി പറയാൻ പഴയങ്ങാടി പൊലീസിനു സാധിക്കുന്നില്ല. പീഡന കേസിൽ ബിട്ടിക്കു സുപ്രീം കോടതിയിൽനിന്നു ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നു 2017 ജൂലൈയിൽ ബിട്ടി ജയിൽ മോചിതനായിരുന്നു. തടവു ചാട്ട കേസിൽ 3 മാസത്തെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ശേഷമായിരുന്നു, ഇത്. വ്യാജരേഖാ കേസിൽ തങ്ങൾ കുറ്റപത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്നും വിചാരണ സമയത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അക്കാര്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നുമാണു പഴയങ്ങാടി പൊലീസിന്റെ നിലപാട്.

അതു കാമുകിയുടെ കത്തോ ശത്രുക്കളുടെ കുത്തോ?

6 വർഷത്തിലധികം, ആരാലും തിരിച്ചറിയാതെ ഒളിവിൽ കഴിയാനും എംബിഎ പഠിക്കാനും ബാങ്ക് ജോലി സമ്പാദിക്കാനുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ബിട്ടി മൊഹന്തിയെ ഒടുവിൽ കുരുക്കിയത് ആരാണ്? ബിട്ടി പിടിയിലാകുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ കഥകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ബിട്ടിയുടെ കാമുകിയുടെ ഊമക്കത്താണു രഹസ്യം പുറത്താക്കിയതെന്നു വരെയുണ്ടായിരുന്നു കഥകൾ. പക്ഷേ, ബിട്ടിയുടെ പിതാവും ഒഡിഷ മുൻ ഡിജിപിയുമായ ബി.ബി. മൊഹന്തിക്ക്, ഒഡിഷ പൊലീസിലുണ്ടായിരുന്ന ശത്രുക്കളാണു കേരള പൊലീസിനും ബാങ്ക് അധികൃതർക്കും ബിട്ടി മൊഹന്തിയെ പറ്റി വിവരം നൽകിയത്.

ബിട്ടി മൊഹന്തി അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

അൽവാറിൽ നിന്ന് ബിട്ടി മുങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ, അൽവാർ പൊലീസ് മാത്രമല്ല, മറ്റു ഇങ്ങനെ ചിലരും ബിട്ടിയെ തേടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാഘവ് രാജൻ എന്ന പ്രബേഷനറി ഓഫിസർ ബിട്ടി മൊഹന്തിയാണെന്നു കാണിച്ച് എസ്‌ബിടി മാടായി ശാഖ മാനേജർക്കും ഊമക്കത്തു ലഭിച്ചിരുന്നു. ഊമക്കത്ത് ഡിജിപി വഴി, പഴയങ്ങാടി പൊലീസിലെത്തി. രാഘവരാജൻ പിടിയിലാവുകയും ചെയ്തു. ഇതേ സമയത്തു തന്നെ, പൊലീസിനും സമാനമായ ഊമക്കത്തു ലഭിച്ചിരുന്നു. ബാങ്കിൽ ലഭിച്ച ഊമക്കത്ത് കൈക്കലാക്കി നശിപ്പിക്കാൻ ബിട്ടിക്കു സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, അപ്പോഴേക്കും പൊലീസ്, ബിട്ടിയുടെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയിരുന്നു.

കുറ്റപത്രം

5 വകുപ്പുകളിലാണു ബിട്ടിക്കെതിരെ പഴയങ്ങാടി പൊലീസ് കുറ്റപത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഐപിസി 468- വ്യാജരേഖ ചമയ്‌ക്കൽ, 419-ആൾമാറാട്ടം, 420-വഞ്ചന, 471-വ്യാജരേഖ ചമച്ച് അസൽ രേഖയായി ഉപയോഗിക്കൽ, ഐടി ആക്ടിലെ 66 ഡി – കംപ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ രേഖയുണ്ടാക്കൽ.

ബിട്ടി കൊതിച്ചു, ഇവിടെ നിന്നൊരു പെണ്ണുകെട്ടാൻ

കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊരു വിവാഹം കഴിച്ച്, കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ബിട്ടി ആലോചിച്ചിരുന്നു. സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു ശാഖയിലെ പ്രബേഷനറി ഓഫിസറായ മലയാളി യുവതിയുമായി ബിട്ടി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. യുവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ബിട്ടി ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. അച്‌ഛൻ ആന്ധ്രയിലെ ചെറിയൊരു കൃഷിക്കാരനാണെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ കബളിപ്പിച്ചിരുന്ന ബിട്ടി പക്ഷേ ആ പെൺകുട്ടിയോടു മാത്രം അച്‌ഛൻ ഐപിഎസുകാരനാണെന്നു തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

English Summary: All About Bitti Mohanty and His Classic Duping Case That Confused Kerala Police