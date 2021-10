ആഡംബരക്കപ്പലിലെ ലഹരിക്കേസ്: ആര്യന്‍ ഖാന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി

മുംബൈ∙ ആഡംബരക്കപ്പലിലെ ലഹരിപാര്‍ട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ബോളിവുഡ് താരം ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകന്‍ ആര്യന്‍ ഖാന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. ആര്യൻ ഖാനു ജാമ്യം നൽകുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന നര്‍കോട്ടിക്സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്യൂറോയുടെ (എന്‍സിബി) വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് ലഹരിക്കേസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതിയുടെ നടപടി. ആര്യനൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ അർബാസ് മെർച്ചന്റ്, മോഡൽ മുൺമുൺ ധമേച്ഛ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയും നിരസിച്ചു. ജാമ്യത്തിനായി സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ജാമ്യം നൽകിയാൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും ആര്യൻ ഖാന് കഴിയുമെന്ന് എൻസിബി കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. എന്നാൽ ആര്യന്റെ പക്കല്‍നിന്ന് ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും മൊബൈല്‍ ചാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്‌റ്റെന്നും ആര്യന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു.

ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ ആര്യന്‍ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ അറിയിച്ചു. ആഡംബരക്കപ്പലില്‍ വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചവര്‍ ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ചാണ് എത്തിയത്. എന്‍സിബി ഫോണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തതിനാല്‍ തെളിവു നശിപ്പിക്കുമെന്ന വാദം അസ്ഥാനത്താണെന്നും ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എൻസിബിയുടെ വാദം അംഗീകരിച്ച കോടതി, ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുകയായിരുന്നു.

ആര്യന്‍ ഖാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 8 പേരെ ചൊവ്വാഴ്ച മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കൊപ്പമിരുത്തി ആര്യനെ കൂടുതല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ എന്‍സിബി കസ്റ്റഡി നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം തളളിയാണ് ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടത്. കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താതെ ജയിലില്‍ പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ അനുമതിയില്ലാത്തതിനാല്‍ എന്‍സിബി ഓഫിസിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിലും പ്രതികള്‍ തങ്ങിയത്. ഇന്നു ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.

