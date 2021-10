കാലുവാരൽ അനുവദിക്കരുത്; നടപടി വേണം; ഘടകകക്ഷികളോട് കോൺഗ്രസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാലുവാരുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഘടകകക്ഷികളോട് കോൺഗ്രസ്. യുഡിഎഫ് ജില്ലാ ചെയർമാന്മാരുടെയും കൺവീനർമാരുടെയും യോഗത്തിലാണ് കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി നിയോജമകണ്ഡലം തലത്തിൽ പഠിക്കാനും തീരുമാനമായി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാലുവാരിയവർക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് മാത്രം നടപടിയെടുത്തത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നാണ് കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഘടകകക്ഷി സ്ഥാനാർഥികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ അരയും തലയും മുറുക്കിയിറങ്ങിയ കോൺഗ്രസുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് യുഡിഎഫ് ജില്ലാ ചെയർമാന്മാരുടെയും കൺവീനർമാരുടെയും യോഗത്തിൽ കെ.സുധാകരൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പുനൽകി. എന്നാൽ, അതേ സമീപനം ഘടകകക്ഷികളും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ വ്യക്തമാക്കി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം നിയോജകമണ്ഡലം തലത്തിൽ യുഡിഎഫ് സംവിധാനം ഒറ്റക്കെട്ടായി പഠിക്കും. അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ തുടങ്ങുന്ന നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷനുകളാണ് അത് നടത്തുക. കോൺഗ്രസിലെ നയപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ചിലത് യുഡിഎഫിലും നടപ്പാക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ സമിതികൾ നിലവിൽവരും. താഴെത്തട്ടിൽ മുന്നണി സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും നേതൃയോഗം തീരുമാനിച്ചു.

English Summary: Congress asked allies to take action against backstabers