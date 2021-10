തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ തോല്‍വി പഠിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സമിതി. കെ.മോഹന്‍കുമാര്‍, പി.ജെ.ജോയി, കെ.പി.ധനപാലന്‍ എന്നിവരാണു സമിതി അംഗങ്ങള്‍. 97 നേതാക്കള്‍ക്കു കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടിസ് നല്‍കി അച്ചടക്ക നടപടിക്കും തുടക്കമിട്ടു.

കായംകുളം, അടൂര്‍, പീരുമേട്, തൃശൂര്‍, ബാലുശേരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അന്വേഷണം. ചവറ, കുന്നത്തൂര്‍, ഇടുക്കി, അഴീക്കോട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ തോല്‍വിയും അന്വേഷിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ കൂട്ട അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

പ്രാഥമികമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കെപിസിസിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയ 97 നേതാക്കൾക്കു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകി. 56 പരാതികൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കെപിസിസി വിലയിരുത്തി.

English Summary: Election defeat, Congress sent show cause notice to 97 leaders