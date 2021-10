എന്നു കത്തിക്കും? ഉത്തരമില്ലാതെ 20 വർഷം; എസ്എപി ഗോഡൗൺ കഞ്ചാവിന്റെ കലവറ?

തിരുവനന്തപുരം∙ ‘ഒരു ശരാശരി പുകവലിക്കാരന്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഓരോ വർഷവും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കറ പുറത്തെടുത്താൽ അതിത്രത്തോളമായിരിക്കും...’ എത്രത്തോളമായിരിക്കുമെന്നു പുകവലിക്കെതിരെയുള്ള പരസ്യം കണ്ടവർക്കെല്ലാം അറിയാം. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കട എസ്എപി ക്യാംപിലെ (സ്പെഷൽ ആംഡ് പൊലീസ്) ഗോഡൗണിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് പുറത്തെടുത്തു കത്തിച്ചാൽ അതിന്റെ പുക എത്രത്തോളമായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു രൂപവും കിട്ടില്ല. 2002 മുതലുള്ള കേസുകളിൽ തൊണ്ടിയായി പിടിച്ചെടുത്ത കഞ്ചാവാണ് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട്ടെ ഇൻസിനറേറ്ററിൽ എത്തിച്ചു കത്തിച്ചുകളയാനാണു നിർദേശമെങ്കിലും കോടതി നടപടികളും നിയമ നൂലാമാലകളും അവസാനിക്കാത്തതിനാൽ 20 വർഷത്തോളമായി ഇവിടുത്തെ കഞ്ചാവ് കത്തിച്ചിട്ടില്ല.

പണ്ടു ചില്ലറ കഞ്ചാവാണു പിടിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നു പിടിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറും ആയിരവും കിലോയൊക്കെയാണ്. ഇത്രയധികം കഞ്ചാവ്, കേസ് തീരുന്നതുവരെ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഗോഡൗണിൽ ഇല്ല. ഓരോ കേസിലും സീൽ ചെയ്തെത്തിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് പൊതിയഴിക്കാതെ കേസ് നമ്പർ മാർക്ക് ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്.

ഓരോ കേസ് വരുമ്പോഴും എടുക്കുകയും വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ എത്ര അളവ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയുക ദുഷ്കരം. എങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ പൊലീസും എക്സൈസും പിടിച്ചെടുത്ത, 2002 മുതലുള്ള കഞ്ചാവ് ഇവിടെയുണ്ട്. കഞ്ചാവ് മാത്രമല്ല, എൻഡിപിഎസ് കേസിന്റെ ഭാഗമായ മറ്റു ലഹരിവസ്തുക്കളും. വെന്റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എലിയോ, പാറ്റയോ കടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

ആറ്റിങ്ങലിൽ 501 കിലോ കഞ്ചാവുമായി വന്ന ലോറി എക്സൈസ് പിടികൂടിയപ്പോൾ. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

എലി തിന്ന ചില കേസുകളുണ്ടെങ്കിലും അതു പൊലീസുകാർ സമ്മതിച്ചു തരില്ല. എന്നാൽ ഈർപ്പം തട്ടി നശിച്ചുപോയ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ചിലത് ഇരുന്നിരുന്ന് ഉണങ്ങിപ്പൊടിഞ്ഞുപോകും. പിന്നീട് കോടതിക്കു കൈമാറേണ്ടിവരുമ്പോഴും, കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയെടുക്കുമ്പോഴും അളവെടുക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗോഡൗൺ സൂക്ഷിപ്പുകാർക്കു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ കഞ്ചാവ് കലവറ ഒരു തലവേദനയാകാറുമുണ്ട്.



കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടും വൈകി

കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു കോടതിയിലെത്തിച്ചാലുള്ള നടപടിക്രമം മുൻപ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: തൊണ്ടിമുതലായതിനാൽ കോടതി ആദ്യം പരിശോധിക്കും. സ്പോട്ട് സാംപ്ളിങ് നിർബന്ധം. ശേഷം സാംപിളെടുത്ത് ലാബിലേക്ക് അയയ്ക്കും. ബാക്കിയുള്ളത് എൻഡിപിഎസ് (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) ഗോഡൗണിൽ സൂക്ഷിക്കും. കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഏജൻസികൾ ചേർന്നു സംസ്ഥാനതലത്തിൽ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ അധ്യക്ഷനായ ഡിസ്പോസൽ സമിതിയുണ്ട്. വിചാരണ പൂർത്തിയായി കേസുകൾ അവസാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓരോ മാസവും സമിതി യോഗം ചേർന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും.

ആലപ്പുഴയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത കഞ്ചാവ് (ഫയൽ ചിത്രം)

മുൻപ് അക്കാദമിയിലോ, മറ്റ് ഓഫിസ് കോംപൗണ്ടിലോ കത്തിച്ചു കളയുന്നതായിരുന്നു രീതി. എന്നാൽ കഞ്ചാവ് ധാരാളമായി പിടിച്ചുതുടങ്ങിയതോടെ ഓഫിസ് വളപ്പിലിട്ടു കത്തിക്കാൻ വയ്യെന്നായി. കഞ്ചാവിന്റെ മണവും പുകയും ചുറ്റുമെങ്ങും പരക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നു. വിചാരണ നടപടി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ തൊണ്ടിമുതൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതു വലിയ തലവേദനയായി. ഇതിനിടെയാണ് കോടതിയിടപെടലുണ്ടായത്.



വിചാരണ തീരുന്നതു വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടെന്നും സാംപിളിന്റെ കെമിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചാലുടൻ കത്തിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു കോടതി നിർദേശം. യഥാർഥത്തിൽ, തൊണ്ടിമുതൽ കത്തിക്കാൻ വിചാരണ തീരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ വിജ്ഞാപനം 1989ലുണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെയും നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല. 2014ൽ സുപ്രീംകോടതി ഇക്കാര്യം കർശനമായി പറഞ്ഞതോടെയാണു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനു താൽപര്യമെടുത്തത്. കേരളം എന്നിട്ടും വൈകി.

ജില്ലകളിൽ ഒരു സെമി ജുഡീഷ്യറി കമ്മിറ്റിയുണ്ടാക്കാൻ സമയമെടുത്തു. ഡപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ, അസി.എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ, നർക്കോട്ടിക്സ് സിഐ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു കമ്മിറ്റി. കോടതി നിർദേശം ലഭിക്കുന്നതുവരെയോ, ആവശ്യമായ രേഖകൾ ലഭിക്കുന്നതുവരെയോ ഗോഡൗണിലോ അതത് ഓഫിസിലോ സൂക്ഷിച്ചുപോന്നു.

ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

നിശ്ചിത കാലയളവിൽ പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് മലബാർ സിമന്റ്സിന്റെ ഇൻസിനറേറ്ററിലാണു കത്തിക്കുന്നത്. 2014ൽ വന്ന നിർദേശം കേരളം നടപ്പാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങിയത് 2017ലാണ്. അതിനു മുൻപു പിടിച്ചെടുത്ത മുഴുവൻ തൊണ്ടിമുതലും വിചാരണ തീരുന്നതു കാത്തുകിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു കഞ്ചാവ് കലവറ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. കഞ്ചാവ് കത്തിക്കാൻ മറ്റിടങ്ങളിലുണ്ടായ ഉത്സാഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായതുമില്ല.

ഇനം മാറിയാൽ പണിയാകും!



കേസ് തീരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടെന്നു കോടതി പറഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകേണ്ടതാണ്. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുൻപിൽ വച്ച് സാംപിളെടുക്കും. സാംപിളെടുത്തശേഷം പടമെടുക്കും. മേൽകോടതിയിലേക്കു പോകേണ്ടിവന്നാൽ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, സാംപിൾ, വസ്തുവിവരപ്പട്ടിക (ഇൻവെന്ററി) എന്നിവയിൽ ഒന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കരുതിയാൽ മതി. കഞ്ചാവ് അപ്പാടെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നില്ല.

സാംപിളെടുത്തതിനു ശേഷമുള്ളതു നശിപ്പിക്കാൻ വിചാരണക്കോടതി ഓർഡർ തരും. അതു വാങ്ങി ഡിസ്പോസൽ കമ്മിറ്റിക്കു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. എന്നാൽ ചില കോടതികളിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫും സാംപിളും വസ്തുവിവരപ്പട്ടികയും ഒരുമിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ആശങ്ക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ തൊണ്ടിമുതലും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കും. ചിലരാകട്ടെ സാംപിളിന്റെ കെമിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫലം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കും.

ഇടുക്കിയില്‍ പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരി വസ്തുക്കൾ (ഫയൽ ചിത്രം)

തൊണ്ടിമുതൽ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രഗിന്റെ ഇനം മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യ നിഗമനത്തെ പൂർണമായും വിശ്വസിക്കാനാകില്ല. എംഡിഎംഎ എന്നു കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത സാംപിൾ എഫ്രിഡിൻ ആണെന്നു പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിച്ച സംഭവം അടുത്തിടെയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സംശയമുള്ളപ്പോൾ കെമിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ലഭിച്ചതിനുശേഷമേ നശിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. ഇതിനാണു കാത്തിരിപ്പ്. കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കേസുകളിലും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ കെമിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്. ലാബിലെ ആൾക്ഷാമവും തിരക്കും മൂലം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും കാലങ്ങൾ കഴിയും.

എൻഡിപിഎസ് കേസിന്റെ നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ഡിസ്പോസൽ നടപടി പൂർത്തിയാകണമെന്ന നിർദേശം 2019ൽ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം ശേഖരമുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോഡൗണിലേത് ഇതുവരെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ.

