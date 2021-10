കോവിഡ് മരണം ഒളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് മന്ത്രി; അവകാശവാദങ്ങള്‍ പൊളിഞ്ഞെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം∙ ജൂണ്‍ 16ന് മുന്‍പ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുകയും എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത 7,000 പേരുടെ പട്ടിക ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ഒക്ടോബര്‍ 10 മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പിക്കാം. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച് പരാതിയുണ്ടെങ്കില്‍ പരിഹരിക്കും. മരണക്കണക്ക് ഒളിക്കേണ്ട കാര്യം സർക്കാരിനില്ലെന്നും പി.സി.വിഷ്ണുനാഥിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിനു മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ യഥാര്‍ഥ കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിടാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയാറാകുന്നില്ലെന്ന് പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് ആരോപിച്ചു. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനു അനുമതി നിഷേധിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിപോയി.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ തകരുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. രോഗികള്‍ ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനമാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അവകാശവാദം. ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗികളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. ടിപിആര്‍ നിരക്കു കുറവുള്ള സംസ്ഥാനമാണെന്നായിരുന്നു അടുത്ത അവകാശവാദം. ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ടിപിആര്‍ നിരക്കു കേരളത്തിലാണ്. മരണ നിരക്കു കുറവാണെന്നാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അവകാശവാദം.

പ്രഖ്യാപിച്ച മരണങ്ങളെത്ര, പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത മരണങ്ങളെത്ര എന്ന ചോദ്യത്തിനു സര്‍ക്കാരിനു മറുപടിയില്ല. യഥാര്‍ഥ മരണനിരക്കുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തു വിടുന്നില്ല. കോവിഡ് രണ്ടാംവരവ് അവസാനിച്ചെന്നോ എന്നു അവസാനിക്കുമെന്നോ സര്‍ക്കാരിനു ധാരണയില്ല. മൂന്നാം വരവുണ്ടായാല്‍ തടയാനുള്ള നടപടികള്‍ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

