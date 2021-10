‘ജെറി ജീവൻ പകർന്നത് 5 കുടുംബങ്ങൾക്ക്; എന്റെ മകൾക്ക് ആ പ്രാർഥനകൾ തുണയാകും’

‘ജൂലൈ 31ന് രാവിലെ 10ന് ജെറിയെ ഓപറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്കു മാറ്റി. അവസാന നിമിഷം സംഭവിക്കാവുന്ന അദ്ഭുതങ്ങളുടെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അൽപ സമയത്തിനുള്ളിൽ ജെറിയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യും. ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. മസ്തിഷക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച ജെറിയെ അവസാനമായി ഓപറേഷൻ തീയേറ്ററിലേക്കു യാത്രയാക്കി ഞാൻ മടങ്ങി. 5 വർഷം ഒരുമിച്ചു ജീവിച്ചതിന്റെ ഓർമകൾ കരഞ്ഞു തീർക്കാനല്ല. സ്വന്തമായൊരു ജോലി നേടണം, കുടുംബത്തിനു വരുമാനമുണ്ടാക്കണം എന്ന് എന്നെ സ്ഥിരമായി ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജെറിയുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കാൻ.

10.30ന് വീടിനടുത്തുള്ള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷ സെന്ററിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയി. വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓവർസിയർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ ജെറിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജെറിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർഥനകളിൽ പഠനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ജെറിക്കു വേണ്ടി ആ പരീക്ഷ എഴുതണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതം വാങ്ങി. പരീക്ഷാ ഹാളിലെത്തിയപ്പോൾ പഠിച്ചതൊന്നും ഓർമയില്ല. കണ്ണ് നിറഞ്ഞതല്ലാതെ ഒന്നും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചോദ്യപേപ്പറിലെ കറുപ്പും വെളുപ്പും മാത്രം കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞു. ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഉത്തരങ്ങളില്ല. പരീക്ഷയ്ക്കും ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിനും.

ജെറി വർഗീസ്

രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം ജെറിയുടെ വൃക്കകളും കരളും കണ്ണും എടുത്തുമാറ്റി. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ജെറിയുടെ ആത്മാവ് 5 കുടുംബങ്ങളിൽ പുതുജീവനായി പെയ്തിറങ്ങി. ഇനിയെന്ത് എന്നറിയാതെ രണ്ടു വയസ്സുള്ള മകളുമൊത്തു ജീവിതത്തിലേക്കു ഞാനും.

എങ്കിലും മരണത്തിൽ പോലും ഒരുപാടു പേർക്കു ജീവിതം കൈമാറി കടന്നു പോയ ഭർത്താവ് ജെറി വർഗീസ് വലിയൊരു പുണ്യമായി മുന്നിലുണ്ട്. അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകൾ എന്റെ മകൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകും. രണ്ടു വയസ്സുകാരിയായ അവൾക്ക് അവളുടെ പപ്പയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. തീക്കടൽ കടന്ന വേദനകൾക്കിടയിലും ഭർത്താവിന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ എനിക്കപ്പോൾ വലിയ ആശ്വാസം തോന്നി...’

ആലപ്പുഴ രാമപുരം സ്വദേശി ലിൻസി ഭർത്താവ് ജെറി വർഗീസിന്റെ മസ്തിഷ്കാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അവയവദാനം നടത്തിയ ഓർമകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം മണ്ണന്തല കരിമാംപ്ലാക്കൽ വീട്ടിൽ വർഗീസ്–സൂസമ്മ വർഗീസ് ദമ്പതികളുടെ മകനായ ജെറി വർഗീസിന് (31) മണ്ണന്തലയിൽ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടാകുന്നത്. മകളുടെ രണ്ടാം പിറന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴാണ് ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ ജെറിയുടെ തലയ്ക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റത്. എൻജിനീയറിങ് അധ്യാപകനായിരുന്നു ജെറി വർഗീസ്.

‘ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാടു പേരെ സഹായിച്ച ആളാണ്’

പരുക്കേറ്റു കിടന്ന ജെറി വർഗീസിനെ പൊലീസ് എത്തി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും അവിടെനിന്ന് കിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ജൂലൈ 30ന് മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാനെത്തിയ ശ്രീചിത്രയിലെ ഡോ.എച്ച്.വി.ഈശ്വർ സാറാണ് അവയവദാനത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കേട്ടപ്പോൾ ‍ ശരിയാണെന്നു തോന്നി. അമ്മ അടക്കമുള്ളവർക്ക് 2 ദിവസം കൂടി ജെറി വെന്റിലേറ്ററിൽതന്നെ തുടരണമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അതു കൊണ്ടു പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ഭുതങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അതിനാൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്നു കരുതി.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാടു പേരെ സഹായിച്ച ആളാണ്. ചെറിയ വരുമാനത്തിൽനിന്നു പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായി പണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ആളുകളെ സഹായിക്കാമെന്നു കരുതിയാൽ നടക്കില്ല എന്നായിരുന്നു എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. അപകടമുണ്ടാക്കിയ യാത്ര പോലും ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത്. ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ജെറിക്കു കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സമ്മതിക്കുമെന്ന് എന്റെ മനസ്സു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് സങ്കടക്കടലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അവയവദാനത്തിനു സമ്മതം നൽകിയത്.

2 വൃക്കകൾ, കരൾ, കണ്ണുകൾ, ഹൃദയവാൽവ് എന്നിവ ദാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഹൃദയത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഹൃദയം എടുത്തില്ല. അവയവദാനത്തിനു സമ്മതം നൽകി മടങ്ങുമ്പോൾ ഒറ്റക്കാര്യമേ ഡോക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ. ഈ അവയവങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവർ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം എന്നെ അറിയിക്കണമെന്നു മാത്രം. അവർ എന്റെ മകൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുന്ന പുണ്യമെങ്കിലും അവൾക്കു കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നു കരുതിയെങ്കിലും ആശ്വസിക്കാമല്ലോ. ആയിരം വേദനകൾക്കിടിലും ആ ഒരൊറ്റ തീരുമാനം പകർന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് പിറ്റേന്നു പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയത്.

എൻിനീയറിങ് കോളജ് അധ്യാപകനായിരുന്ന ജെറിയുടെ ജോലി സ്ഥിരമായിരുന്നില്ല. ശമ്പള പ്രതിസന്ധി വന്നതോടെ സ്വാശ്രയ കോളജിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ബൈജൂസ് ലേണിങ് ആപ്പിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപകടം. സ്ഥിര വരുമാനത്തിനായി ലിൻസി സ്വന്തമായി സർക്കാർ ജോലി വാങ്ങുക എന്നത് ജെറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തീവ്രത അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജെറിയുടെ അവസാന യാത്രാ വേളയിലും പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയതെന്നു ലിൻസി പറയുന്നു.

‘പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം’

‘ഏതു മത വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണെങ്കിലും മരണശേഷം നമ്മൾ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കും. ചിലർ അടക്കും, ചിലർ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും. അവയവം ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ അതിനു സമ്മതിക്കാതെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുമ്പോൾ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ഒരു അവയവം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചു നാൾ കൂടി ജീവിക്കാമായിരുന്നു എന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ മൃതസഞ്ജീവനി വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ആ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസിലാകും.

ആരോഗ്യരംഗം എത്രയൊക്കെ വളർന്നാലും ഒരു ഹൃദയമോ വൃക്കയോ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ദൈവം നമുക്കു ദാനമായി തന്നത് നമ്മൾ യാത്രയാകുമ്പോൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ പുണ്യം വേറെയില്ല. ആ അവയവം സ്വീകരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരാളുടെ, അയാളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒക്കെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ജീവിതവും എത്രയോ വലുതാണ്. അവർക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ മരണത്തിൽനിന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്കു വേണ്ടി എന്നെന്നും പ്രാർഥിക്കും. ആ സന്തോഷവും പുണ്യവുമൊന്നും എത്ര പണം കൊടുത്താലും കിട്ടില്ല’– അവയവദാനത്തിനു മടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരോടു ലിൻസി പറയുന്നു.

മാതാപിതാക്കളായ ആലപ്പുഴ രാമപുരം പൂന്തുരുത്തിയിൽ ലിനോഹിൽ വീട്ടിൽ റിട്ട.അധ്യാപകരായ പി.ജി.അബ്രഹാം– ആനിയമ്മ ഡാനിയേലിന്റെയും കൂടെ രാമപുരത്തെ വീട്ടിലാണ് ലിൻസി ഇപ്പോൾ. സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ എംടെക് പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് ലിൻസി. 2018ൽ സ്വകാര്യ എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽ ജോലിക്കു കയറിയതാണ്. 2019ൽ പ്രസവത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു ലീവ് എടുത്തതോടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജെറിയുടെ വരുമാനത്തിലാണു കുടുംബം മുന്നോട്ടു പോയത്. ജെറിയെക്കൂടി നഷ്ടമായതോടെ ഇനി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് .

അവയവദാന വിവരം അറിഞ്ഞു ലിൻസിയെ രാജ്ഭവനിലേക്കു ക്ഷണിച്ച ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഇരുവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു

ജെറിയുടെ അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ചു കേട്ടറിഞ്ഞു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ലിൻസിയെയും മകളെയും നേരിട്ടു കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാജ്ഭവനിലെത്തിയ ലിൻസി ജോലിക്കായി അപേക്ഷ ഗവർണർക്ക് എഴുതി നൽകിയിരുന്നു. ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലേക്കു ഫോർവേഡ് ചെയ്ത അപേക്ഷയിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കനിയുമെന്നുതന്നെയാണു ലിൻസിയുടെ പ്രതീക്ഷ. രണ്ടു വയസ്സുള്ള മകൾ ജെലീനയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ലിൻസിയുടെ ജീവിതം.

‘അവയവം എടുക്കാനായി ആരെയും തല്ലിക്കൊല്ലുന്നില്ല’

2011ൽ രാജേഷ് പിള്ള സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ട്രാഫിക്’ എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമയോടെയാണു കേരളത്തിൽ അവയവദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള 5 വർഷം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ അവയവദാനം ഉണ്ടായി. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടി വലിയ ത്യാഗം ചെയ്തു. എന്നാൽ 2018ൽ ജോജു ജോർജ് മുഖ്യ വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ച ജോസഫ് സിനിമയുടെ കഥ അവയവങ്ങൾ എടുക്കാനായി ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതും പിന്നീട് ജോജുവിന്റെ കഥാപാത്രം അതു തെളിയിക്കുന്നതുമാണ്.

ബോധപൂർവം മസ്തിഷ്ക മരണമുണ്ടാക്കി അവയവങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് എന്നൊരു ധ്വനി ആ സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതു കേരളത്തിൽ അവയവദാനം സംബന്ധിച്ചു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടാക്കി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയോ അടിച്ചു വിട്ട വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളും ചില പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ പ്രസ്താവനകളും കേരളത്തിൽ മരണാനന്തരമുള്ള അവയവദാനം വല്ലാതെ കുറച്ചു. മൃതസഞ്ജീവനി വഴി നടത്തിയ അവയവദാനങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ ഇതു തെളിയിക്കുന്നു.

സർക്കാരിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള കേരള നെറ്റ്‌വർക്ക് ഫോർ ഓർഗൻ ഷെയറിങ് (മൃതസഞ്ജീവനി) മുഖേനെയാണ് നിലവിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംബന്ധിച്ച അവയവദാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ മസ്തിഷ്കമരണം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ മൃതസഞ്ജീവനി മുഖേന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്വീകർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് അവയവം വച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായി നടന്നിരുന്ന അവയവദാനങ്ങൾ ചില വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ തുടർന്ന് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞുവെന്ന് മൃതസഞ്ജീവനിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഡോ. നോബിൾ ഗ്രേഷ്യസ് പറയുന്നു. ‘കേരളത്തിൽ ശരാശരി 2500 അപകട മരണങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ 7–8 എണ്ണം മാത്രമാണു മസ്തിഷ്ക മരണമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും കൊന്ന് അവയവങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണക്കു പോരല്ലോ..’– നോബിൾ ഗ്രേഷ്യസ് പറയുന്നു.

ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന ആരെയെങ്കിലും മസ്തിഷ്ക മരണം നടത്തി കൊലപ്പെടുത്തി അവയവം വിൽക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കൃത്യമായ വഴികളുണ്ട്. സർക്കാർ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദഗ്ധ ഡോകടർമാർ 6 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടു 2 തവണ പരിശോധന നടത്തിയാണ് മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. അവയവദാനം നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ല മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ അവയവദാനം നടത്താം എന്നു മാത്രം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ അവസാനിപ്പിക്കുകയും വെന്റിലേറ്റർ പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയും ചെയ്യും. അവയവദാനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയവം എടുക്കുന്നതു വരെ വെന്റിലേറ്റർ പ്രവർത്തനം തുടരും.

വ്യാജപ്രചാരണത്തിനു പിന്നിൽ മാഫിയയും

മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപായി മസ്തിഷ്കത്തിന് ഏറ്റ ക്ഷതം ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാനാകാത്തതും പ്രതിവിധി ഇല്ലാത്തതും ആണെന്നു ബോധ്യപ്പടണം, മസ്തിഷ്ക മരണ സ്ഥിരീകരണത്തിനു രോഗിയെ വിധേയനാക്കുന്നു എന്നു ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കണം, മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനകൾ നടത്തണം, സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പാനലിൽ 4 ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ 2 പേർ സർക്കാർ എംപാനൽ ചെയ്തവരും ആയിരിക്കണം തുടങ്ങിയ പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം പാലിച്ചാണ് മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതെന്നു ഡോ.നോബിൾ ഗ്രേഷ്യസ് പറയുന്നു.

ഡോ.നോബിൾ ഗ്രേഷ്യസ്.

പാവപ്പെട്ടവർക്കു പണം നൽകി അവരിൽനിന്ന് അവയവങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുന്ന അവയവ മാഫിയ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് എന്നതു യാഥാർഥ്യമാണ്. ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് ഇങ്ങനെ നിരവധി പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ വൃക്ക എടുത്തുമാറ്റിയ സംഭവം അടുത്തകാലത്തു വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പണത്തിനായി അവയവങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്ന ഇടനിലക്കാരും അവയവദാനത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച എല്ലാവരും അവയവദാനത്തിനു സമ്മതം രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കു പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് അവയവം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതോടെ ഇവരുടെ വരുമാനം അവസാനിക്കും എന്നതിനാൽ മസ്തിഷ്ക മരണത്തിനെതിരെയുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളിൽ അവയവമാഫിയയുമുണ്ടെന്നും സംശയം ഉയരുന്നുണ്ട്.

സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച് സർക്കാർ

ഇത്തരത്തിൽ അവയവദാന മേഖലയിൽനിന്നു മാഫിയകളെ എന്നെന്നേക്കുമായി തുടച്ചു നീക്കാനാണു സർക്കാർ ആരോഗ്യമന്ത്രി ചെയർപഴ്സൺ ആയി തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പാന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (കെസോട്ടോ) എന്ന പേരിൽ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2015–2016 കാലത്ത് 78 അവയവദാനങ്ങൾ വരെ നടന്ന കേരളത്തിൽ പിന്നീട് ഇതു ശരാശരി 20ലേക്കു താഴ്ന്നു.

മൃതസഞ്ജീവനി വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്.

വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണയുമാണു അവയവദാനം കുറയാൻ കാരണമായതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ അവയവദാനം വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 7 പേരിൽനിന്നാണ് അവയവങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ അവയവങ്ങൾക്കായി ആയിരക്കണക്കിനു പേരാണ് നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ അവയവദാന പദ്ധതിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കാത്തിരിക്കുന്നത്.

സൊസൈറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

∙ അവയവദാനം സുതാര്യമാക്കുക. ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കുക. ദരിദ്രാവസ്ഥ ചൂഷണം ചെയ്ത് അവയവങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കുക.

∙ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അവയവദാനത്തിനു സജ്ജരാക്കൽ. ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ അവയവദാനം നടന്നാൽ നിയമവിരുദ്ധ അവയവദാനങ്ങൾക്കു തടയിടാം

∙ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പകരം ദരിദ്രരായവരുടെ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു സ്പോൺസർഷിപ്.

∙ മസ്തിഷ്ക ആഘാതം സംഭവിച്ച ആളിന്റ കുടുംബത്തിന് സ്പോണർഷിപ്.

∙ ജീവിച്ചിരിക്കെ അവയവദാനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ആജീവനാന്ത ഇൻഷുറൻസ്

കാത്തിരിക്കുന്നതു 30–50 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർ

ഹൃദയവും വൃക്കയും തകരാറിലായി ജീവിതത്തിലേക്കു മടങ്ങി വരാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിരവധി രോഗികളുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തു വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കലിനു റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കാത്തിരിക്കുന്നത് 2034 പേരാണ്. ഇവരിൽതന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ 30–50 പ്രായത്തിന് ഇടയിലുള്ളവരാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാപ്പെട്ട ഗൃഹനാഥനോ, ഗൃഹനാഥയോ ആയിരിക്കും ഈ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഓർക്കുക, ഇവർക്കൊരു വൃക്ക ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബം മുഴുവനുമാണു രക്ഷപ്പെടുന്നത്.

അവയവദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്കും സന്നദ്ധതയ്ക്കും വിളിക്കാം: 9048600055, 9349157250, 0471 2528658

