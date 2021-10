ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇനിയും ബിജെപിയെയാണ് വോട്ടുചെയ്തു വിജയിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ രാജ്യം അർഹിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് ബിജെപിയുടേതെന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് മഹുവയുടെ രോഷം കലർന്ന വിമർശനം. ഉത്തർപ്രദേശിൽ കർഷകരെ വാഹനം കയറ്റിക്കൊന്ന സംഭവത്തിലായിരുന്നു പ്രതികരണം.

ലഖിംപുരിലെ ക്രൂരതയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും തുടരുന്ന മൗനത്തെ വിമർശിച്ചാണു കുറിപ്പ്. ‘നാല് കർഷകരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തിട്ടും ഒരാളും അറസ്റ്റിലായിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോ ഇതുവരെ ഒരു വാക്കുപോലും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ഇതിനു ശേഷവും ഇന്ത്യ ബിജെപിക്കാണു വോട്ടു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ അർഹിക്കുന്ന സർക്കാരിനെയാണ് അവര്‍ക്കു കിട്ടുന്നത്’– മഹുവ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

കർഷകർക്കു നേരെ വാഹനം ഇടിച്ചു കയറ്റിയ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്ര പൊലീസിൽ ഹാജരായിട്ടില്ല. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എത്തണമെന്നു പൊലീസ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. മകൻ നിരപരാധിയാണെന്നും അടുത്തദിവസം പൊലീസിന് മുൻപിലെത്തുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. നിയമത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും നിരപരാധിയാണെന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ പൊലീസിന് നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: If India still votes BJP after this then this nation really does get the government it deserves: Mahua Moitra