നയിക്കാൻ ജസീമയും നാരായണപിള്ളയും; ‘വലുപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ’ സിപിഎം

കൊല്ലം/ ആലപ്പുഴ/ കണ്ണൂർ∙ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സിപിഎം വനിതാ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാണ് ജസീമ ദസ്തക്കീര്‍. 21 വയസ്സൂ തികയുന്നതിനു മുന്‍പാണ് സിപിഎം ചാത്തന്നൂര്‍ ഈസ്റ്റ് ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിധിയില്‍ വയലിക്കട ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായി കാരകോട് ജസീമ മന്‍സിലില്‍, ജസീമ ദസ്തക്കീര്‍ ചെങ്കൊടിയേന്തി ചുവന്ന താരകമായത്. തൊണ്ണൂറ്റിനാലാം വയസ്സിൽ വീണ്ടും സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായതിനെപ്പറ്റി ആലപ്പുഴ മാന്നാർ ബുധനൂര്‍ എണ്ണയ്ക്കാട് എ ബ്രാഞ്ചിന്റെ സെക്രട്ടറി എൻ.കെ.നാരായണപിള്ള പറയുന്നതിങ്ങനെ: ‘പ്രായത്തിലല്ല, പ്രവർത്തനത്തിലും ജനസമ്മതിയിലുമാണ് കാര്യം’. ജസീമയും നാരായണപിള്ളയും മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു മനസ്സു തുറന്നപ്പോള്‍...

ജസീമയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതം ഈ പദവി

കഴിഞ്ഞ 21നാണ് വയലിക്കട ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം നടന്നത്. നിലവിലെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും ഏഴുപത് വയസ്സുകാരനുമായ പി.സത്യാനന്ദനാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പാര്‍ട്ടിചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന തീരുമാനം നിര്‍ദേശിച്ചത്. രണ്ടു വര്‍ഷമായി പാര്‍ട്ടി അംഗമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജസീമ അപ്പോള്‍ മാത്രമാണ് നേതൃപദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അറിഞ്ഞതും.

ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതാ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് അഭിവാദ്യവുമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ നിറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടിയുടെ ചരിത്ര സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് എത്തിയ ജസീമയെ കാണാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ എസ്എഫ്ഐ ജാഥയുടെ സംഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റികള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതാ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എങ്ങനെ കാണുന്നു?

എല്ലാവരും 21 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടി എന്ന നിലയിലാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയും 94 വയസ്സുള്ള സഖാവും ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാണ്. ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയെ നല്ല രീതിയില്‍ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകാന്‍ കഴിയും.

മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍?

പാര്‍ട്ടി ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം കൃത്യമായി ചെയ്യുക എന്നതാണ് മുന്നിലുള്ളത്. എല്ലാവരും കൂടിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ തീരുമാനം അല്ല നടപ്പാക്കുന്നത്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല സേവനം ചെയ്യുക. അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു അവര്‍ക്കു വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യണമെന്നതാണ് മുന്നില്‍ ഉള്ളത്.

ജസീമ ദസ്തക്കീര്‍.

രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു വന്നതെങ്ങനെയാണ്?

എട്ടാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ ബാലസംഘത്തിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. ബാലസംഘം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു. നിലവില്‍ എസ്എഫ‌്ഐ ചാത്തന്നൂര്‍ ഈസ്റ്റ് ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും ചാത്തന്നൂര്‍ ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം?

ചാത്തന്നൂര്‍ ഗവ. എച്ച്എസ്എസില്‍ സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. കൊല്ലം എസ്എന്‍ കോളജില്‍നിന്നും ഈ വര്‍ഷം ഫിലോസഫി ബിരുദം നേടി. ഇനി എല്‍എല്‍ബിക്ക് പോകണം.

മാതാപിതാക്കള്‍?

പിതാവ് ദസ്തക്കീര്‍ ഇത്തിക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെംബറും പാര്‍ട്ടി ചാത്തന്നൂര്‍ ഈസ്റ്റ് ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ്. മാതാവ് ഷൈലജ. സഹോദരന്‍: ദിര്‍ഷാദ്.

പ്രവർത്തനത്തിലും ജനസമ്മതിയിലുമാണ് കാര്യം: നാരായണപിള്ള

മാന്നാർ ബുധനൂര്‍ എണ്ണയ്ക്കാട് എ ബ്രാഞ്ചിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി നാരായണപിള്ളയെ അംഗങ്ങൾ ഒരേ മനസ്സോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സർക്കാർ ജോലിയിൽനിന്നു വിരമിച്ചതു മുതൽ സിപിഎമ്മിനൊപ്പമുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ നന്ദാശേരി. ബുധനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 32 വർഷം ഹെഡ് ക്ലാർക്കായി ജോലി ചെയ്ത ശേഷമാണ് സജീവ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങിയത്.

സർവീസിലിരിക്കെ പഞ്ചായത്ത് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി 10 വർഷം പ്രവർത്തിച്ചു. 1983ൽ വിരമിച്ചതു മുതൽ 2005 വരെ ഇതേ ബ്രാഞ്ചിന്റെ സെക്രട്ടറി. പിന്നീട് ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും 2010 മുതൽ വീണ്ടും പാർട്ടി ആ ചുമതല നന്ദാശേരിയെ ഏൽപിച്ചു. 1948ൽ മാന്നാർ നായർ സമാജം സ്കൂളിൽനിന്ന് എസ്എസ്എൽസി ജയിച്ചു. പിന്നീട് ടിടിസിയും ജയിച്ചു. പൊലീസിൽ ജോലി കിട്ടിയെങ്കിലും അത് ഉപേക്ഷിച്ചു ജന്മനാട്ടിൽ പഞ്ചായത്ത് ക്ലാർക്കായി.

ഈ പ്രായത്തിൽ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാവും?

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും അടിപതറാതെ പാർട്ടിക്കൊപ്പം കുടുംബം പോലും നോക്കാതെ നിന്നു. അതിൽ സംതൃപ്തിയുണ്ട്. ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് പാർട്ടി വീണ്ടും ചുമതല നൽകിയത്.

പഴയതുപോലെ ഊർജത്തോടെ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ?

ഞാൻ കർഷക കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്. അധ്വാനമാണ് എന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും മുഖമുദ്ര. അത് ഈ പ്രായത്തിലും തുടരുന്നു എന്നു മാത്രം.

ഇടക്കാലത്ത് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത് എന്തിനായിരുന്നു?

വരുംതലമുറയെ ചുമതല ഏൽപിക്കുകയായിരുന്നു. ഒപ്പം അൽപം ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും.

വലിയ നേതാക്കളുമായൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നോ?

ഇഎംഎസുമായി അത്ര പരിചയമില്ല. എന്റെ പ്രവർത്തനം ബുധനൂരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയായിരുന്നു. എകെജിയെ നന്നായി അറിയാം. എണ്ണയ്ക്കാട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മരിക്കും വരെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ബുധനൂരിലെ മണലൂറ്റ് സമരത്തിനെത്തിയ വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദനും കെ.ആർ.ഗൗരിയമ്മയും എന്റെ നല്ല സുഹ‍ൃത്തുക്കളായിരുന്നു. പ്രഥമ സ്പീക്കർ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി, സഹോദരൻ രാജശേഖരൻ തമ്പി തുടങ്ങിയവരോടൊപ്പം ഒട്ടേറെ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പിണറായി വിജയൻ

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ?

നല്ല കമ്യുണിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം. പലരും കരുതുന്നതുപോലെ ഗൗരവക്കാരനല്ല. എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുള്ള സഖാവാണ്. കേരളം കണ്ട മികച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുമാണ് അദ്ദേഹം.

പങ്കെടുത്തതിൽ വലിയ സമരമേതാണ്?

നെല്ലിന്റെ പതം സംബന്ധിച്ചുള്ള സമരം വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. കൊയ്ത്തുകാർക്കു കൂലി തീരെയില്ലായിരുന്നു. 10 പറ നെല്ല് ഭൂവുടമയ്ക്കും ഒരു പറ തൊഴിലാളിക്കും എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥ. ഇത് എട്ടിന് ഒന്നാക്കാൻ സമരം ചെയ്തു, വിജയിച്ചു.

ഓർമകളുടെ ശേഖരത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്?

സമരങ്ങളെല്ലാം ഇന്നും ആവേശമുണർത്തുന്ന ഓർമകളാണ്. ഇന്നു കുട്ടികൾക്കു പോലും മൊബൈൽ ഫോണും ക്യാമറയുമുണ്ട്. പണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. അതൊന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയൊരു ശീലവുമില്ലായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി

നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാണ് വിഷ്ണു ഷാജിൻ. തിരുവനന്തപുരം. ആറ്റിപ്ര ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്കു കീഴിലെ നെഹ്‌റു ജംക്‌ഷൻ ബ്രാഞ്ചിലാണ് സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വയസ്സ് 20.

വിഷ്ണു ഷാജിൻ.

ചെമ്പഴന്തി എസ്.എൻ കോളജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർഥിയായ വിഷ്ണു ബാലസംഘം കഴക്കൂട്ടം ഏരിയാ സെക്രട്ടറിയും എസ്എഫ്ഐ ആറ്റിപ്ര മേഖലാ സെക്രട്ടറിയും ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ്.

വനിതകൾ നയിക്കട്ടെ...

പാർട്ടിയിൽ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് സിപിഎം. ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെയാണ് സ്ത്രീകളെ പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്കു കൊണ്ടു വരാനുള്ള നടപടിക്കു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ 3838 ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 158 വനിതകൾ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരായി. ഇത്രയും സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം സിപിഎം കമ്മിറ്റികളിൽ മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

പാനൂർ ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരായിരിക്കുന്നത്– 19. ഇതിൽ ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കവേ മരിച്ച സിപിഎം പാനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന പി.കെ.കുഞ്ഞനന്തന്റെ മകൾ ഷബ്ന മനോഹരനും ഉൾപ്പെടും. ഏറ്റവും ആദ്യം സമ്മേളനങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ട കണ്ണൂരിൽ ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങൾക്കു തുടക്കമായപ്പോൾതന്നെ രണ്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ സെക്രട്ടറിമാരായി വനിതകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പാർട്ടി അംഗങ്ങളായും, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായും കൂടുതൽ വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

പി.കെ.കുഞ്ഞനന്തൻ, ഷബ്‌ന മനോഹരൻ

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 50% സ്ത്രീ സംവരണം വന്നെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ സ്ത്രീകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യത്തിൽ സിപിഎം പിന്നോട്ടായിരുന്നു. ആ നില മാറ്റിയെടുത്ത് സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ത്രീകളെ നേതൃ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടു വരുന്നത്. നിലവിൽ സിപിഎമ്മിൽ നേതൃ സ്ഥാനത്തുള്ള വനിതകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്.

സിപിഎമ്മിന്റെ പരമോന്നത സമിതിയായ 17 അംഗ പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോയിൽ രണ്ട് വനിതകളാണുള്ളത്– സുഭാഷിണി അലിയും വൃന്ദ കാരാട്ടും. 94 അംഗ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം 14 ആണ്. ഇതിൽ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള മൂന്നു പേരാണ് ഉള്ളത്– പി.കെ.ശ്രീമതി, എം.സി.ജോസഫൈൻ, കെ.കെ.ശൈലജ. 16 അംഗ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പി.കെ.ശ്രീമതി മാത്രമേ വനിതയുള്ളൂ. 88 അംഗ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ 11 പേരാണ് സ്ത്രീകൾ. പി.കെ.ശ്രീമതി, എം.സി.ജോസഫൈൻ, കെ.കെ.ശൈലജ, പി.സതീദേവി. പി.കെ.സൈനബ, കെ.പി.മേരി, സി.എസ്.സുജാത, ജെ.മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ, സൂസൻ കോടി, ടി.എൻ.സീമ, ഗിരിജ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരാണത്.

ഇനി വരില്ല പരാതികൾ

ഈ നിലയ്ക്ക് മാറ്റം വരുമെന്നും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനു മുന്നോടിയായുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു കൂടുതൽ വനിതകൾ വരുമെന്നുമുള്ള സൂചനയാണ് സിപിഎം നൽകുന്നത്. പാർട്ടിയിലെ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷനും മുന്നോട്ടു വച്ചിരുന്നു. സകല രംഗത്തും സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്.

പി.കെ.ശ്രീമതി

ഏരിയ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിലേക്കും സംസ്ഥാന സമിതിയിലേക്കും കൂടുതൽ വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തും. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും ഇത്തവണ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഇടം നേടും. കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതികളിൽ സജീവമായ സ്ത്രീകളെയാണ് പാർട്ടി നേതൃ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടു വരുന്നത്. ഇവർക്ക് ജനങ്ങളിലുള്ള സ്വീകാര്യത പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറ വിപുലമാക്കാൻ ഉപകരിക്കുമെന്ന് സിപിഎം കണക്കു കൂട്ടുന്നു.

സിപിഎമ്മിന്റെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ എസ്എഫ്ഐയിലും യുവജന വിഭാഗമായ സിപിഎമ്മിലും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർ പിന്നീട് പാർട്ടിയിൽ എത്തുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം വളരെക്കാലമായി സിപിഎം സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്നിരുന്ന വിഷയമാണ്. അത് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് നേതൃത്വം. പാർട്ടിയുടെ വനിതാ വിഭാഗമായ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കു പോലും പാർട്ടിയിൽ കാര്യമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മഹിളാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ചുരുക്കം പേരാണ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളായി തീർന്നിരുന്നത്.

English Summary: 21-year-old and 94-year-old CPI(M) Branch Secretaries of Kerala; CPM to Depute more Women in key Positions