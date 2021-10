മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കെഎഎസ്; കേരള പൊലീസിന് അഭിമാനനേട്ടം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള പൊലീസിലെ 3 ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേയ്ക്ക് (കെഎഎസ്). മലബാർ സ്പെഷൽ പൊലീസിൽനിന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൽ ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ ജോലിനോക്കുന്ന നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി ആനന്ദ് എസ്.കുമാർ, കെഎപി മൂന്നാം ബറ്റാലിയനിലെ അരുൺ അലക്സാണ്ടർ, ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിപിഒ പി.കെ.അനീഷ് എന്നിവരാണ് കെഎഎസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.

നെടുമങ്ങാട് മേലാംകോട് സ്വദേശിയായ ആനന്ദ് എസ്.കുമാർ 11–ാം റാങ്ക് നേടി. കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് കോളജിൽനിന്ന് ധനതത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയശേഷം 2017ലാണ് പൊലീസിൽ ചേർന്നത്. തൃശൂരിലെ പൊലീസ് പരിശീലനകേന്ദ്രത്തിൽ രണ്ടുവർഷം സേവനത്തിനുശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൽ എത്തിയത്. മുൻ എംഎസ്പി കമാൻഡന്റ് അബ്ദുൽ കരീം, എസ്ഐഎസ്എഫ് കമാൻഡന്റ് സിജിമോൻ ജോർജ് എന്നിവരുടെ സഹായത്താലാണ് ഈ വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചതെന്ന് ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.

വയനാട് പുൽപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ അരുൺ അലക്സാണ്ടർ, 46-ാം റാങ്കുമായാണ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 2011ൽ സ്പോർട്സ് ഹവിൽദാർ നിയമനത്തിലൂടെ കെഎപി മൂന്നാം ബറ്റാലിയന്റെ ഭാഗമായി പൊലീസിലെത്തി. സേനയുടെ ഭാഗമായിരിക്കെത്തന്നെ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്ന് ബിഎ ചരിത്രത്തിൽ വിദൂരപഠനത്തിലൂടെ ബിരുദം നേടി. അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് കെ.എസ്.ബിജു, മറ്റു സഹപ്രവത്തകർ എന്നിവരുടെ സഹായസഹകരണവും പ്രചോദനവുമാണ് ഈ വിജയം നൽകിയതെന്ന് അരുൺ പറഞ്ഞു.

ഇടുക്കി കുഞ്ചിത്തണ്ണി സ്വദേശിയായ അനീഷിന് 59-ാം റാങ്കാണ് ലഭിച്ചത്. രാജകുമാരി എൻഎസ്എസ് കോളജിൽനിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബിരുദവും തൊടുപുഴ ഐഎച്ച്ആർഡിയിൽനിന്ന് കംപ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും നേടിയശേഷം 2005ലാണ് പൊലീസിൽ പ്രവേശിച്ചത്. വിജയത്തിൽ സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായസഹകരണങ്ങൾ വലുതാണെന്ന് അനീഷ് നന്ദിപൂർവം സ്മരിച്ചു.

