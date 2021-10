മുംബൈ ∙ ബോളിവുഡ് താരം ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകന്‍ ആര്യന്‍ ഖാന്‍ ലഹരിക്കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായതിനു ശേഷം തന്റെ ജീവനു ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് റെയ്ഡ് സമയത്ത് എന്‍സിബി ഓഫിസിലുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ മനു ഭാനുശാലി. കേസില്‍ പിടിയിലായ അര്‍ബാസ് മെര്‍ച്ചന്റിനെ എന്‍സിബി ഓഫിസിലേക്കു കൊണ്ടുപോയത് ഭാനുശാലിയാണെന്നും ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തര്‍ക്ക് എന്‍സിബിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും എന്‍സിപി വക്താവ് നവാബ് മാലിക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചിരുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കു പുറത്തുള്ള സുഹൃത്തില്‍നിന്നാണ് ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിപ്പാര്‍ട്ടിയെക്കുറിച്ചു വിവരം ലഭിച്ചതെന്നും ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഭാനുശാലി എന്‍ഡിടിവിയോടു പറഞ്ഞു. ‘കഴിഞ്ഞ 10-15 വര്‍ഷമായി ഞാന്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകനാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് കേസില്‍ എന്നെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നവാബ് മാലിക്കിന്റെ മരുമകനെ മുൻപ് ഒരു ലഹരിക്കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും എന്നോടുള്ള വിരോധത്തിനു കാരണമാണ്.

രാജ്യത്തെ യുവതലമുറയെ ലഹരിവിപത്തില്‍നിന്നു രക്ഷിക്കണമെന്നു മാത്രമാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആഡംബര കപ്പലിലെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഷാറുഖിന്റെ മകന്‍ ആര്യന്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം സംബന്ധിച്ചുള്ള തെളിവുകള്‍ വാട്‌സാപ് ചാറ്റുകളിലുണ്ട്. അന്വേഷണം വന്നാല്‍ ഇതു ഹാജരാക്കും. ലഹരിക്കേസിലെ അറസ്റ്റുമായി ബിജെപിക്കു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡല്‍ഹിയിലേക്കു വന്നത്. സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതരെ സമീപിക്കും’- ഭാനുശാലി പറഞ്ഞു.

ആര്യൻ ഖാൻ

ലഹരിപ്പാര്‍ട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഭാനുശാലിക്കും മറ്റും വിവരം നല്‍കിയതു താനാണെന്ന് ഭോപ്പാലില്‍നിന്നുള്ള നീരജ് യാദവ് എന്നയാള്‍ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുത്തയാളില്‍നിന്നാണു തനിക്കു വിവരം ലഭിച്ചതെന്നും യാദവ് പറഞ്ഞു. ഭാനുശാലിയുമായുള്ള വാട്‌സാപ് ചാറ്റുകളും യാദവ് പുറത്തുവിട്ടു.

കപ്പലിലെ റെയ്ഡും ആര്യന്റെ അറസ്റ്റും തട്ടിപ്പാണെന്ന് എന്‍സിപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു. റെയ്ഡ് സമയത്ത് എന്‍സിബി ഓഫിസില്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകന്റെയും സ്വകാര്യ കുറ്റാന്വേഷകന്റെയും സാന്നിധ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വിമര്‍ശനം. കേന്ദ്ര ഏജന്‍സിയെ ഉപയോഗിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിനെയും ബോളിവുഡിനെയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും എന്‍സിപി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: "My Life is Under Threat In Maharashtra": BJP Worker After Drugs Bust