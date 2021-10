യോഗിക്ക് മറുപടി, വീണ്ടും ചൂലെടുത്ത് പ്രിയങ്ക; ‘ദുർഗാ അവതാരത്തെ’ ഭയക്കുന്നെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ലക്നൗ ∙ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കവെ സീതാപുരിലെ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസ് മുറി വൃത്തിയാക്കിയതിനു തന്നെ പരിഹസിച്ച യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനു മറുപടിയായി വീണ്ടും ചൂലെടുത്ത് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. വെള്ളിയാഴ്ച, യുപിയിലെ ഇന്ദിരാ നഗറിലെ ലവ്കുഷ് നഗർ സന്ദർശിച്ച പ്രിയങ്ക, പ്രദേശവാസികൾക്കൊപ്പം ചേർന്നു സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ യുപി കോൺഗ്രസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘വൃത്തിയാക്കുന്നത് ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്, യോഗി മനസ്സ് മാറ്റൂ’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ട്വീറ്റ്. കർഷകർ കൊല്ലപ്പെട്ട ലഖിംപുർ ഖേരിയിലേക്കു പോയ പ്രിയങ്കയെ, തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്ത് സീതാപുരിലെ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തിച്ചത്. അവിടെ തന്നെ പാർപ്പിച്ച മുറി പ്രിയങ്ക ചൂലുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടതിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

യുപി സീതാപുരിലെ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റ‍ഡിയിലായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മുറി തൂത്തുവാരുന്നു

വെള്ളിയാഴ്ച, ഒരു ടിവി അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രിയങ്കയുടെ പ്രവൃത്തിയെ പരിഹസിച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു യോഗിയുടെ പ്രതികരണം. ഇതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. പ്രിയങ്കയുടെ ‘ദുർഗ്ഗാ അവതാര’ത്തെ ബിജെപി ഭയക്കുന്നതായും ബിജെപിയെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽനിന്നു തുടച്ചുനീക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വക്താവ് അൻഷു അവസ്തി പറഞ്ഞു.

സ്വന്തം കഴിവില്ലായ്മ കാരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകോപിതനാകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുകയാണ്. ലഖിംപുരിൽ കർഷകർ കൊല്ലപ്പെട്ട്, അഞ്ച് ദിവസത്തിനുശേഷവും യുപി സർക്കാർ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടില്ല. കൊലയാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ബിജെപിയെ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നു തുടച്ചുനീക്കാൻ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപിയും പ്രിയങ്കയെ ഭയക്കുന്നെന്നും അൻഷു പറഞ്ഞു.

