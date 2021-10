വാഷിങ്ടന്‍∙ അമേരിക്കയുടെ ആണവ അന്തര്‍വാഹിനി ഏഷ്യന്‍ മേഖലയിലെ കടലില്‍ അജ്ഞാത വസ്തുവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് തകരാര്‍ സംഭവിച്ചുവെന്ന് യുഎസ് നാവികസേന. യുഎസ് കണക്ടികട് എന്ന അതിവേഗ ആക്രമണ അന്തര്‍വാഹിനിക്കാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഇന്തോ-പസഫിക്ക് മേഖലയിലെ കടലില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ രണ്ട് ഉച്ചയ്ക്കാണ് അന്തര്‍വാഹിനി അജ്ഞാതവസ്തുവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ആളപായമുള്ളതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്ല.



എന്നാല്‍ നിരവധി നാവികര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റതായി യുഎസ്എന്‍ഐ ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്ന ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിലാണ് യുഎസ്എസ് കണക്ടികട് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അന്തര്‍വാഹിനിയുടെ തകരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും അപകടത്തിന്റെ കാരണവും പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് യുഎസ് നാവികസേന അറിയിച്ചു. അന്തര്‍വാഹിനിയിലെ ന്യൂക്ലിയര്‍ പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ പ്ലാന്റിനെ അപകടം ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നാവികസേന വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: US Nuclear Submarine Damaged In Underwater Collison In Asia