ലക്നൗ ∙ ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ കർഷകരെ കാർ കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തേക്കും. ആശിഷ് മിശ്ര ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിനു മുന്നിൽ ഹാജരായി. ലഖിംപുരിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിന്റെ പിൻവാതിലിലൂടെ പൊലീസ് അകമ്പടിയിലാണ് ആശിഷ് മിശ്ര എത്തിയത്.



ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ സംഘര്‍ഷം നടക്കുമ്പോള്‍ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാവര്‍ത്തിച്ച ആശിഷ് മിശ്ര, വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസിനു മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കി. കൊലപാതകമടക്കം 8 ഗുരുതര വകുപ്പുകളാണ് ആശിഷിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഏതൊരു കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിയേയും പോലെ ആശിഷിനെയും പരിഗണിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി യുപി പൊലീസിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമർശിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Ashish Mishra's interrogation continues, likely to be arrested