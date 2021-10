ന്യൂഡൽഹി∙ എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനക്കമ്പനിയെ ടാറ്റ സൺസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ വിമർശിച്ച് സിപിഎം. എയര്‍ ഇന്ത്യയെ ടാറ്റയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സൗജന്യ സമ്മാനമായി നല്‍കിയെന്ന് സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി ആരോപിച്ചു.

വിറ്റെങ്കിലും എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ കടബാധ്യത ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണത്തില്‍നിന്നാണ് അടയ്ക്കുന്നത്. പൊതുസ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് മോദി സര്‍ക്കാരെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ത്തുമെന്നും യച്ചൂരി പറഞ്ഞു.



18,000 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് എയർ ഇന്ത്യ കമ്പനി ടാറ്റയ്ക്ക് കൈമാറാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഡിസംബറിൽ ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകും. എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയുടെ 100 ശതമാനം ഓഹരികളും എയർ ഇന്ത്യ എയർപോർട്ട് സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 50 ശതമാനം ഓഹരിയുമാണ് ടാറ്റ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.



സീതാറാം യച്ചൂരി

