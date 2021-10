5,000 കോടിയുടെ താഴികക്കുടം; അഞ്ചു ലക്ഷം നൽകിയാൽ 100 കോടി, ഒരു തട്ടിപ്പിന്റെ കഥ

കൊച്ചി∙ ‘കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ 4,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള 5,000 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന താഴികക്കുടം വിൽക്കുന്നതിന് ചെറിയൊരു സഹായം നൽകിയാൽ 100 കോടി രൂപ തിരിച്ചു നൽകും.’ കൊച്ചിയിൽ ഫിലിം പ്രൊഡക്‌ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഗിരീഷ് ബാബുവിന് ലഭിച്ച ഈ ഓഫർ പക്ഷേ ഏറ്റെടുത്തത് കളമശേരി പൊലീസാണ്.

ഒൻപതു വർഷം മുൻപായിരുന്നു സംഭവം. വെറും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നൽകിയാൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് 100 കോടി എന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. കൊച്ചിയിൽ പിടിയിലായ മോൻസന്റെ ഈ മുൻഗാമികൾക്കു പക്ഷേ കാര്യമായി ആരെയെങ്കിലും പറ്റിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. നിയമസംവിധാനങ്ങളുടെ പഴുതുകൾ മുതലെടുത്ത് ഇവർ പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങിയെന്നതും മറ്റൊരു സത്യം.

‘കിടിലോൽ കിടിലം’ സിനിമയുടെ ആർട്ട് വർക്കു ചെയ്ത കെ.പ്രതാപൻ എന്ന കിടിലം പ്രതാപനും സംഘവുമാണ് ഈ കേസിൽ പൊലീസ് പിടിയിലായത്. സിനിമയ്ക്കായി തയാറാക്കിയ കലാവസ്തു കാണിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ തട്ടിപ്പു ശ്രമം. ആലുവ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പ്രതികളെ റിമാൻഡു ചെയ്തു.

പൊലീസ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും വിചാരണയോ ശിക്ഷ വിധിക്കലോ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നു. പിന്നീടു കളമശേരിയിൽ കോടതി വന്നതോടെ കളമശേരി സ്റ്റേഷനിലെ കേസുകളുടെ ഫയലുകൾ പലതും എവിടാണെന്നു പോലും അറിയാതെ മുങ്ങിപ്പോയി. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതികളും മുങ്ങി. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തുകൊള്ളാനായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ മറുപടി.

∙ തട്ടിപ്പിന്റെ താഴികക്കുടം

പാലക്കാട്ടെ തറവാട്ടിൽ വളരെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിശക്തിയുള്ള ക്ഷേത്ര താഴികക്കുടം. ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മിന്നൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ 4,000 വർഷം മുൻപ് സ്ഥാപിച്ച ഇതിൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ ഇടിമിന്നലേറ്റ് അതിശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മന പൊളിച്ചപ്പോഴാണ് സംഘത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അയ്യായിരം കോടി രൂപ വില ലഭിക്കുന്ന ഇതു വാങ്ങാൻ വിദേശത്തുനിന്ന് ഒരാൾ തയാറായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിലെ ലാബിൽനിന്ന് അതെടുക്കാൻ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചെലവു വരും. അതിനാണ് താങ്കൾ പണം നൽകേണ്ടത്.

ഇതു വയ്ക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് വാങ്ങാൻ ആളു വന്നിട്ടുള്ളത്. വിൽപന നടന്നാൽ 5,000 കോടിയിൽ പകുതി ഇതു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പാലക്കാട്ടെ ഉടമയ്ക്കു നൽകണം. ബാക്കി 2,500 കോടിയിൽ 100 കോടി ഇപ്പോൾ പണം തന്നു സഹായിക്കുന്നവർക്കു നൽകും എന്നാണ് വാഗ്ദാനം. ഏതാണ്ട് ഇതേ കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സമാന രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വരുമെങ്കിൽ വിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനു തട്ടിപ്പു സംഘത്തിന്റെ പക്കൽ മറുപടിയുണ്ട്. സിനിമയൊന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഇതു ചെയ്യുന്നത്. സിനിമയിലെ പരിചയം വച്ചാണ് താങ്കളെ സഹായിക്കാമെന്നു കരുതിയത്. പിന്നെ അവർക്ക് ഇതു വിൽക്കാനൊന്നും കഴിയില്ലെന്നും മറുപടി. 10 രൂപ വട്ടിപ്പലിശയ്ക്ക് എടുത്താൽ പരമാവധി വന്നാൽ പത്തു ലക്ഷമല്ലേ ചെലവു വരൂ, പിന്നെന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ തുക എനിക്കു വെറുതെ തരുന്നത് എന്നു തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് സഹായമാകട്ടെ എന്നു കരുതിയാണ്. സിനിമാ മോഹവുമായി നടക്കുന്നതിനാൽ പണം കിട്ടിയാൽ സിനിമ പിടിക്കാമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞു. എന്തായാലും സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കു നിരക്കാത്ത വാഗ്ദാനത്തിൽ വീഴാതെ ഗിരീഷ് സംഭവം പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

∙ പൊലീസ് തിരഞ്ഞത് വജ്രവും ആഭരണങ്ങളും

ഇവരുടെ പക്കൽ മുത്തുകളും വൈരവുമെല്ലാം ഉണ്ടെന്നും അതു വിറ്റാൽ വേറെയും പണം വരാനുണ്ടെന്നും വാഗ്ദാനം നൽകി. പക്ഷെ സംഘത്തിനു പിഴച്ചത് ഇവിടെയാണ്. കാലടിയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായ മോഷണത്തിൽ വിലയേറിയ ആഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മോഷണം തടയുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണ സംഘം മോഷ്ടാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ലീഡു കിട്ടുമോ എന്നായിരുന്നു പൊലീസ് അന്വേഷണം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പണം നൽകാമെന്ന് ഏറ്റോളാൻ അന്നു തൃക്കാക്കര അസി. കമ്മിഷണറായിരുന്ന ബിജു അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞു. പിന്നാലെയായിരുന്നു പൊലീസ് ഓപറേഷൻ.

കളമശേരി സ്റ്റേഷനിലെ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ പെട്ട എഎസ്ഐ ജയചന്ദ്രൻ എന്ന പൊലീസുകാരനെ ദൗത്യം ഏൽപിച്ചു. തന്റെ പക്കൽ പണം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജയചന്ദ്രൻ എന്നയാൾ പണം മുടക്കുമെന്നു സംഘത്തെ അറിയിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ ഒരു പൊലീസുകാരനാണെന്നു പറയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഏതോ സമ്പന്നനാണെന്നു കരുതുകയും ചെയ്യും. സംഘം ഇതു വിശ്വസിച്ചതോടെ പദ്ധതികൾ തയാറായി.

പണവുമായി ഇവരുടെ താവളത്തിലെത്തിയാൽ കൊന്നു കളയാനും മടിക്കില്ലെന്നതിനാൽ ഇവർക്കൊപ്പം പോകാൻ മുതിർന്നില്ല. പകരം പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സംഘത്തിലെ കൂടുതൽ വ്യക്തികളിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തി. നാലു പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. പിടിയിലായ പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ ഭാര്യയാകട്ടെ, പാലക്കാട് പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ. പ്രതിയുടെ തട്ടിപ്പുകളാകട്ടെ പൊലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ചും. അധികം വൈകാതെ തന്നെ പ്രതികൾ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

∙ കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടു പിടിക്കാൻ പൊലീസ്

ഒരാളെ തട്ടിപ്പിൽ പെടുത്തും മുൻപ് സംഘത്തെ പിടികൂടാനൊന്നും നമ്മുടെ പൊലീസിനെ ശ്രമിക്കാറില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. തട്ടിപ്പു നടന്നു കുറേ പേർക്കു പണം നഷ്ടമായി പരാതി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അന്വേഷണം. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് മണിച്ചെയിൻ മുതൽ മോൻസൻ വരെയുള്ള എല്ലാ തട്ടിപ്പുകളും ഇവിടെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതെന്ന് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സജീവമായുള്ള ഗിരീഷ് പറയുന്നു. അന്ന് പൊലീസ് മറ്റൊരു മോഷണക്കേസിൽ ലീഡ് തേടിയാണ് സംഘത്തിനു പിന്നാലെ പോയത്. അതുമാത്രമാണ് ഇവരെ വലയിലാക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

English Summary : 'If you pay Rs. 5 laksh you will get Rs. 100 crore', story of another financial fraud group in Kochi