തലസ്ഥാനത്തും മ്യൂസിയം തുടങ്ങാനാഗ്രഹം; ടിവി ചാനലിന് 10 ലക്ഷം നൽകി: മോൻസൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തലസ്ഥാനത്തും പുരാവസ്തു മ്യൂസിയം തുടങ്ങാന്‍ ആലോചിച്ചിരുന്നെന്ന് പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പില്‍ പ്രതിയായ മോന്‍സന്‍ മാവുങ്കല്‍. ടിവി സംസ്കാര ചാനല്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നും മോൻസൻ മൊഴി നൽകി. ചാനലിനായി 10 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയെന്നും നിയമപ്രകാരം ചാനലിന്റെ ചെയര്‍മാനായിട്ടില്ലെന്നും മോൻസൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് സമ്മതിച്ചു.

മറ്റു ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ രേഖകൾ കൈവശമുണ്ട്. ചാനൽ സ്വന്തമാക്കി ആ പിൻബലത്തിൽ തലസ്ഥാനത്തും പുരാവസ്തു മ്യൂസിയം തുടങ്ങാൻ താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും മോൻസൻ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ചർച്ചകളോ ഇതിനായി രേഖാമൂലമുള്ള നടപടികളോ ആരംഭിച്ചിരുന്നോ എന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. ചാനൽ ഉടമകളായ സിഗ്നേച്ചർ മീഡിയയുടെ ഓഫിസുകളിൽ മോൻസനെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കും.

10 കോടി നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഒരു രൂപയും മോൻസൻ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ടിവി സംസ്കാരയുടെ സ്ഥാപക എംഡിയായിരുന്ന ഹരിപ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച് നിലവിൽ ചാനലിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഹരിപ്രസാദിന്റെ കൈവശമല്ല. ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഹരിപ്രസാദുമായാണ് താൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നതെന്നാണ് മോൻസന്റെ അവകാശവാദം.

‘ലോകകേരള സഭ നടക്കുമ്പോൾ പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ അംഗങ്ങൾ ചാനൽ ഓഫിസിൽ വന്നിരുന്നു. അവരുടെ രക്ഷാധികാരി മോൻസനെ കാണാൻ ചാനൽ സിഇഒ ആയ സംവിധായകൻ രാജസേനൻ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേർ കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. തന്നെ ചെയർമാനാക്കിയാൽ ചാനലിനു 10 കോടി രൂപ തരാമെന്നായിരുന്നു മോൻസന്റെ വാഗ്ദാനം’ – ഹരിപ്രസാദ് പറഞ്ഞു. താൻ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനു പോവുകയാണെന്നും ചാനൽ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രമോഷനു വേണ്ടി ഒരു വിഡിയോ എടുത്തുവയ്ക്കാമെന്നും മോൻസൻ പറഞ്ഞതായും ഹരിപ്രസാദ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ടിവി സംസ്കാരയുടെ ചെയർമാനാണു താനെന്ന് യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മോൻസൻ മുൻപ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവരെയടക്കം ഇങ്ങനെയാണു വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

