അടിമുടി മാറ്റത്തിന്റെ നയരേഖയുമായി ലീഗ്; 20% സ്ത്രീ സംവരണം, തിങ്ക് ടാങ്ക് വരും

കണ്ണൂർ∙ പോഷകസംഘടനകളിൽ 20% സ്ത്രീ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താനും പ്രാദേശിക ഭാരവാഹികളുമായി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ മുഖാമുഖ വർത്തമാനം നടത്താനും ബുദ്ധിജീവികളുടെ തിങ്ക് ടാങ്ക് രൂപീകരിക്കാനും മുസ്‌ലിം ലീഗ്. മഞ്ചേരിയിൽ ഈ മാസം രണ്ടിനു ചേർന്ന സംസ്ഥാന വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച നയരേഖയിലാണ് ഈ നിർദേശങ്ങളുള്ളത്.

∙ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം

മുസ്‌ലിം ലീഗ് ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന പോഷക സംഘടനകളിൽ 20% സ്ത്രീ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തും. സ്ത്രീശാക്തീകരണം പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നായി ഏറ്റെടുക്കും. വനിതാ ലീഗ് പ്രവർത്തനം കാലോചിതവും ധാർമിക മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകണം. മത, ധാർമിക മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി സംഘടനാ തലത്തിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനു വനിതാ ലീഗ് നേതൃത്വം നൽകണം.

∙ ഫാഷിസ്റ്റ്, സിപിഎം വിരുദ്ധ പോരാട്ടം

ബിജെപിക്കെതിരെ, മറ്റു മതേതര കക്ഷികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടം നടത്തും. സിപിഎമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാപട്യം തുറന്നുകാണിക്കുകയും ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ ചെറുക്കുകയും ചെയ്യും. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ പുതിയ സമരമുഖം തുറക്കും.

∙ മുഖാമുഖ വർത്തമാനം

സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഡിസംബറിൽ വാർഡ്, ശാഖ പ്രസിഡന്റ്മാരുമായി നേരിട്ടു സംവദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും പര്യടനം നടത്തുകയും മുഖാമുഖ വർത്തമാനത്തിലൂടെ ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

∙ ജാതി സെൻസസ്, സമുദായ ശാക്തീകരണം, ജോലി

ഇതുവരെ സമുദായം ആർജിച്ച നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്താനും പുതിയ കാലത്തെ വെല്ലുവിളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാലോചിതമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിക്കാനും കൂടുതൽ മുന്നോട്ടു വരും. ജാതി സെൻസസനു കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയാറാകണം. ഇതിനു നിയമതടസമില്ല. സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ജാതി സെൻസസ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സർക്കാർ, അർധസർക്കാർ സർവീസുകളിലെ സാമുദായിക പ്രാതിനിധ്യം സംബന്ധിച്ചു തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയും വിദ്വേഷം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതിന്റെ യാഥാർഥ്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. വിവിധ സമുദായങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾ പഠിക്കാനും പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാനും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനും നടപടി വേണം. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത, തൊഴിൽ, വരുമാനം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ, സമുദായം തിരിച്ചുള്ള കണക്കെടുപ്പു നടത്തി, ജനത്തിനു മുന്നിൽ വയ്ക്കണം. ദലിത്, പിന്നാക്ക കൂട്ടായ്മ ശക്തിപ്പെടുത്തണം.

∙ തിങ്ക് ടാങ്ക്

സാമുദായിക, രാഷ്ട്രീയ അ‍ജൻ‍ഡകൾക്കു വേണ്ട പിൻബലം ലഭിക്കാൻ ചിന്തകർ, എഴുത്തുകാർ, വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണർ, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന തിങ്ക് ടാങ്ക് രൂപീകരിക്കും. ഇവരുമായി യഥാസമയം കൂടിയാലോചന നടത്തുകയും സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുകയും ചെയ്യും. ആദ്യ ഒത്തുചേരൽ ഈ മാസം നടത്തും.

∙ ജില്ലാതല അച്ചടക്കസമിതി

സംസ്ഥാന തല അച്ചടക്കസമിതിക്കു പുറമെ, ജില്ലാ അച്ചടക്ക സമിതികളും രൂപീകരിക്കും. ശുപാർശകൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിനു വിധേയമായിരിക്കും. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലും സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ അതതു ഘടകങ്ങളുടെ ശുപാർശയോടെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കും. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നവരുടെ മേൽ അതതു സംഘടനാ ഘടകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏകദിന ജില്ലാ നേതൃയോഗം ചേരാനും ഇവ ഈ മാസം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനും നയരേഖ നിർദേശിക്കുന്നു. 2000 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള സംഘടനാ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കു ശേഖരിക്കും. ചോദ്യാവലി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നൽകും. നവംബർ പകുതിയോടെ, സർവേ പുർത്തിയാക്കും.പരാജയപ്പെട്ട നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ, അന്വേഷണത്തിനു 2 അംഗ സമിതിയെ നിയോഗിക്കും. റിപ്പോർട്ടുകളിൽ, വൈകാതെ നടപടിയെടുക്കും. പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു സീതിസാഹിബ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങും. സംസ്ഥാന പ്രവർത്തകസമിതിയിലെ 60 അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്കൂളിൽ പരിശീലനം നൽകും. 14ന് ആദ്യത്തെ പരിപാടി നടക്കും.

∙ മാധ്യമ മാനേജ്മെന്റ്

മാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും പ്രതികരണം നൽകാനും പ്രഫഷനലുകളടങ്ങിയ മീഡിയ വിങ് ഉണ്ടാക്കും. ചാനൽ ചർച്ചകൾക്ക് മീഡിയ പാനൽ രൂപീകരിക്കുകയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തെ മീഡിയ റൂം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കും. ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ്സ് സ്ഥാപിക്കും. പാർട്ടിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുകയും അനുകൂല വാർത്തകൾക്കു പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നതിനും മീഡിയ വിങ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭരണനടപടികളും പരിഷ്കാരങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിവരം യഥാസമയം മീഡിയ വിങ്ങിനു കൈമാറണം. സംസ്ഥാന തലം മുതൽ വാർഡ് തലം വരെ സമൂഹമാധ്യമ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാര്യക്ഷമമാക്കണം. ഇതിനായി പാർട്ടി തലത്തിൽ പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിക്കും.

∙ തദ്ദേശ ശാക്തീകരണം

കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിൽ സജീവപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണം. തദ്ദേശ സ്ഥാപന അംഗങ്ങൾക്കു ജനോപകാര പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനു പ്രത്യേക പരിശലീനം നൽകും.

∙ തീരദേശം

തീരദേശത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി അധ്യക്ഷനായി, തീരദേശ എംഎൽഎമാരുടെ സമിതി രൂപീകരിക്കും.

∙ വിദഗ്ധരുമായി ആശയവിനിമയം

സാമ്പത്തിക വീക്ഷണം, അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം, സംസ്കാരം, വികസനം തുടങ്ങിയവയെ പറ്റി നൂതന കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ടാകണം. ഇതിനായി, ഈ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തും. മൺമറഞ്ഞ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കലാ, സാംസ്കാരിക സമിതി രൂപീകരിക്കും.

