ലഖിംപൂർ കേസ്: ആശിഷ് മിശ്രയെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും, അറസ്റ്റിന് സാധ്യത

ലക്നൗ∙ ലഖിംപുർ കേസിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയെ യുപി പൊലീസ് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും. കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ 8 വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ആശിഷ് മിശ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തേക്കും. 11 മണിക്ക് ഹാജരാകാൻ ആശിഷ് മിശ്രയ്ക്ക് പൊലീസ് നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആശിഷ് ഇന്ന് ഹാജരാകുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കേസിൽ യുപി സർക്കാരിനെ ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതി ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രാദേശിക മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ രമൺ കശ്യപിന്റെ വസതിയിൽ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു നിരാഹാര സമരം തുടരുകയാണ്. ആശിഷ് മിശ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണു സമരം. ആശിഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനിരിക്കെ ലഖിംപുരിൽ ഇന്റർനെറ്റ്‌ ബന്ധം വീണ്ടും വിച്ഛേദിച്ചു.

