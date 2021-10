‘ആര്യനെ കുടുക്കിയതാണ്, റെയ്ഡിൽ പിടിച്ച ബിജെപി നേതാവിന്റെ ബന്ധുവിനെ വിട്ടയച്ചു’

മുംബൈ ∙ ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയ്ക്ക് (എൻസിബി) എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി എൻസിപി നേതാവ് നവാബ് മാലിക്. കപ്പലിൽനിന്ന് എൻസിബി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് ആര്യൻ ഖാൻ ഉൾപ്പെടെ 11 പേരെയാണെന്നും എന്നാൽ ഇതിൽ മൂന്നു പേരെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം വിട്ടയച്ചെന്നുമാണ് നവാബ് ആരോപിച്ചത്. വിട്ടയച്ചതിൽ ഒരാൾ ബിജെപി നേതാവ് മോഹിത് ഭാരതിയയുടെ ഭാര്യാസഹോദരൻ ഋഷഭ് സച്ച്ദേവയാണെന്നും നവാബ് പറഞ്ഞു. മുംബൈ യുവമോർച്ചയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷനാണ് മോഹിത്.

ഋഷഭിനു പുറമെ പ്രതിക് ഗാബ, ആമിർ ഫർണിച്ചർവാല എന്നിവരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം എൻസിബി വിട്ടയച്ചു. ആര്യനിൽനിന്ന് എൻസിബിക്ക് ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും ഇവരാണ് ആര്യനെ ആഡംബരക്കപ്പലിൽ എത്തിച്ചതെന്നും നവാബ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു. പ്രതികിന്റെയും ആമിറിന്റെയും പേരുകൾ കോടതിയിൽ വിചാരണവേളയിൽ കേട്ടിരുന്നതായും നവാബ് അറിയിച്ചു.

എൻസിബി സംഘം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പിടികൂടിയവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കമാണ് നവാബ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ഇതിൽ ഇവർ മൂവരെയും എൻസിബി ഓഫിസിൽ എത്തിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. ഒരു ബിജെപി നേതാവിന്റെ ബന്ധുവിനെ ക്രൂസ് കപ്പലിൽനിന്ന് എൻസിബി പിടിക്കുകയും പിന്നീട് വിട്ടയയ്ക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് നവാബ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ആര്യനെ എൻസിബി കുടുക്കിയതാണെന്നും ബിജെപി നേതാക്കളാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇവർ മൂവരുടെയും ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട നവാബ്, റെയ്ഡിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച എൻസിബി തലവൻ സമീർ വാങ്കഡെയെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സച്ച്ദേവിന്റെ പിതാവും ബന്ധുവും എൻസിബി ഓഫിസിൽ എത്തിയിരുന്നു. മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലുമുള്ള ബിജെപി നേതാക്കൾ വാങ്കഡെയുമായി ഫോണിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘11 പേരെയാണ് കപ്പലിൽനിന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതെന്ന് മുംബൈ പൊലീസും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിലരെ മാത്രമാണ് എൻസിബി അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ആരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് മൂന്നു പേരെ വിട്ടയച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. ഇത് വളരെ ഗൗരവമായ വിഷയമാണ്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും വേണം.

മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെയും സിനിമാ മേഖലയെയും മോശമാക്കി കാണിക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത വ്യാജ റെയ്ഡാണ് ക്രൂസിൽ നടന്നത്. മുംബൈ പൊലീസിന്റെ ആന്റി നര്‍കോട്ടിക് സെല്‍ ഇതില്‍ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതും.’– നവാബ് പറഞ്ഞു.



English Summary : NCB let off three, including BJP leader's kin, during Mumbai cruise drug bust, alleges NCP leader