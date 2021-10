ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല, നീതി ഉറപ്പാക്കും: ലഖിംപുർ സംഭവത്തിൽ നഡ്ഡ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ കർഷകർ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ. ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ലെന്നും പഴുതടച്ച അന്വേഷണമായിരിക്കുമെന്നും നഡ്ഡ ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. ലഖിംപുർ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് വിശദീകരണം.

‘ഈ സംഭവത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണരുത്. മറിച്ച് മനുഷ്യത്വപരമായി കാണണം. ഇതൊരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ്. ബിജെപി അധ്യക്ഷനെന്ന നിലയിൽ, നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ’- നഡ്ഡ വ്യക്തമാക്കി.

കേസിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയെ യുപി പൊലീസ് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും. കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ 8 വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ആശിഷ് മിശ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തേക്കുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

