എംപിയുടെ വാഹനം കർഷകരെ ഇടിച്ച സംഭവം: കർഷകർക്കെതിരെ മൂന്ന് കേസ്

ചണ്ഡിഗഡ്∙ ഹരിയാനയിൽ ബിജെപി എംപിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കർഷകരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഹരിയാന പൊലീസ് കർഷകർക്കെതിരെ മൂന്നു കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്ന് ആരോപണം. കേസിൽ നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് കർഷകർ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു.



‘ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന തെളിവുകൾക്കനുസരിച്ച് നടപടിയെടുക്കും. ആരോടും അനീതി ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു സമ്മർദത്തിലും തെറ്റായ നടപടി സ്വീകരിക്കില്ല. ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തു.’– മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ബിജെപി എംപി നയാബ് സിങ് സൈനി സഞ്ചരിച്ച വാഹനവ്യൂഹം ഹരിയാനയിലെ അംബാലയിൽ കർഷകരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചതായി കർഷക സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരുക്കേറ്റതായി കർഷക സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയുടെ വാഹനവ്യൂഹം പാഞ്ഞുകയറി നാല് കർഷകർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേർ മരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്.

