വിവാഹ സൽക്കാരത്തിനിടെ യുവാവ് കാർ ഓടിച്ചുകയറ്റി; സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ 2 പേർ മരിച്ചു

ചണ്ഡിഗഡ്∙ ഹരിയാനയിലെ കർണാൽ ജില്ലയിൽ വിവാഹ സൽക്കാരത്തിനിടെ യുവാവ് അഞ്ച് പേർക്കിടയിലേക്ക് കാർ ഓടിച്ചുകയറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. കർണാലിലെ നിലോഖേരി മേഖലയില്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. നിലോഖേരി സ്വദേശി അജയ് എന്നയാളാണ് കാർ ഓടിച്ചുകയറ്റിയത്. സ്ത്രീ സംഭവസ്ഥലത്തും മറ്റേയാൾ ആശുപത്രിയിൽവച്ചുമാണ് മരിച്ചത്.



ഇരുവരും രാവിലെ വീടിന് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം. അജയ് വേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കാറുണ്ട്. വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിഥികളും കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വേഗത കുറച്ച് ഓടിക്കണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അജയ്‌യോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ ക്ഷുഭിതനായ അജയ്, കാർ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് പേർക്കിടയിലേക്ക് ഓടിച്ചുകയറ്റുകയായിരുന്നു.

‘അജയ്‌യോട് ശ്രദ്ധിച്ച് വാഹനമോടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അജയ്‌‌യുടെ അച്ഛൻ, അജയ്‌ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വാഹനമോടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനു പിന്നാലെ അഞ്ചുപേർക്കിടയിലേക്ക് അജയ് കാർ ഒടിച്ചുകയറ്റി.’– മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ബന്ധു വിജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു. അജയ്ക്കും പിതാവിനുമെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തതായും അജയ്‌യെ പിടികൂടാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Asked To Drive Slow Near Wedding, Man Runs Over 5, Kills 2: Haryana Cops