നവാബ് മാലിക്കിനെതിരെ 100 കോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ടക്കേസ് നൽകും: ബിജെപി നേതാവ്

മുംബൈ∙ ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിപ്പാർട്ടി കേസിൽ അപകീർത്തിപരമായ പരാമർശം നടത്തിയതിന് എൻസിപി നേതാവ് നവാബ് മാലിക്കിനെതിരെ 100 കോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് മോഹിത് കംബോജ. മോഹിത്തിന്റെ ഭാര്യാസഹോദരൻ ഋഷഭ് സച്ച്ദേവിന് ലഹരിക്കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നായിരുന്നു മാലിക്കിന്റെ പരാമർശം.

ഒക്ടോബർ 2ന് കോർഡിലിയ ക്രൂയിസിൽനിന്ന് ആര്യൻ ഖാനൊപ്പം ഋഷഭിനെയും എൻസിബി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് ബിജെപിയിലെ ഉന്നതരുടെ ഇടപെടൽ മൂലം വിട്ടയച്ചെന്നുമാണ് മാലിക്ക് ശനിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഋഷഭ് സച്ച്ദേവ്, പ്രതിക് ഗാബ, ആമിർ ഫർണിച്ചർവാല എന്നിവരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം എൻസിബി ഇവരെ വിട്ടയച്ചു എന്നാണ് മാലിക് ആരോപിച്ചത്.

ഇവർ മൂവരുടെയും ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട നവാബ്, റെയ്ഡിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച എൻസിബി തലവൻ സമീർ വാങ്കഡെയെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സച്ച്ദേവിന്റെ പിതാവും ബന്ധുവും എൻസിബി ഓഫിസിൽ എത്തിയിരുന്നെന്നും മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലുമുള്ള ബിജെപി നേതാക്കൾ വാങ്കഡെയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്നും മാലിക് ആരോപിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല ആര്യൻ ഖാനെ ഈ കേസിൽ ഇവർ മൂവരും ചേർന്ന് കുടുക്കിയതാണെന്നും പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ നവാബ് മാലിക്കിന്റെ അധികാരം മറ്റുള്ളവരുടെ കുടുംബത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് മോഹിത് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ആളുകളെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഇയാൾക്കെതിരെ 100 കോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും. തന്റെ ബന്ധുവായ ഋഷഭിന് ഈ കേസുമായോ ആര്യൻ ഖാനുമായോ ബന്ധമില്ലെന്ന് എൻസിബി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മോഹിത് പറഞ്ഞു.



