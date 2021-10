കാലവർഷം പിൻവാങ്ങിയോ? ഉറപ്പിക്കാതെ നിരീക്ഷകർ; തീരാതെ ചുഴലികളുടെ സ്വാധീനം

പാലക്കാട്∙ ഇത്തവണ കാലവർഷം പിൻവാങ്ങിയേ‍ാ? സാധാരണ കണക്കനുസരിച്ച് ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയാണ് കാലവർഷമെങ്കിലും ഇനിയും അതു പിൻവാങ്ങിയെന്നു ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകില്ലെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റ് ഏജൻസികളിലെ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ, സ്വതന്ത്ര ഗവേഷകർ എന്നിവരും മഴക്കാലം പിൻവാങ്ങിയതായി പറയുന്നില്ല.

രാജസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയേ‍ാടെ പിൻവാങ്ങിയിരുന്നു. കേരളം അടങ്ങുന്ന മേഖലയിൽ കാലവർഷത്തിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിനുള്ള പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ചുഴലികളും ന്യൂനമർദങ്ങളും കാലവർഷത്തിനു സമയം നീട്ടികെ‍ാടുത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. തുടർച്ചയായ ചുഴലികൾ കാരണം ഈർപ്പം കുറയാതെ നിന്നു. അതേ‍ാടെ മഴപ്പാത്തിയും സജീവമായി.

പ്രളയകാലത്ത് ആരംഭിച്ച കടലിലെ അസാധാരണ താപനിലയ്ക്ക് ഇനിയും കാര്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല. കാലവർഷത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതം ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതായെങ്കിലും അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മേഖലയിൽ ഒരു അവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു മുതിർന്ന കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകൻ ‍ഡേ‍ാ. എം.കെ.സതീഷ്കുമാറിന്റെ നിരീക്ഷണം.

കാലവർഷ സ്വഭാവത്തേ‍ാടെ മഴ തുടരുന്നതിന് അതുമെ‍ാരു കാരണമാകാം. മഴ പിൻവാങ്ങാനുള്ള അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുകയും എന്നാ‍ൽ അതു സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യമാണിപ്പേ‍ാഴുളളത്. പിൻവാങ്ങലിനും തുലാവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിനും ഇടയിലെ ഇടവേളയിൽ ശക്തമായ ഉഷ്ണം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രകൃതി സൂചനയായി ഡ്രാഗൺ പക്ഷികൾ എത്തുന്നത് സാധാരണയാണ്. ഇടവവേള കെ‍ാണ്ട് ഭൂമിക്ക് പലവിധത്തിൽ ഗുണമുണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് ആരംഭിക്കുന്ന തുലാവർഷം ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണു പെയ്തുതേ‍ാരാറ്.

ഇടിയേ‍ാടെ ശരാശരി ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ മഴപെയ്യുന്നതാണു പതിവ്. കാലവർഷത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇടിയേ‍ാടെ തുടരുന്ന മഴ തുലാവർഷത്തിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് ആദ്യം നിരീക്ഷണമുണ്ടായെങ്കിലും അതു ശരിയല്ലെന്ന നിഗമനത്തിനാണു മേൽക്കൈ ലഭിച്ചത്. ഇപ്പേ‍ാൾ രാത്രിയിലും പുലർച്ചയുമാണ് മഴ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. കാലവർഷം പിൻവാങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അസാധാരണമായി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലും ഉണ്ടായ ചുഴലിയെതുടർന്ന് ആരംഭിച്ച കനത്തമഴയും ഇടിയും ഏറിയും കുറഞ്ഞും തുടരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇതുവരെ.

ന്യൂനമർദ മേഖലയിലേക്ക് മറ്റിടങ്ങളിൽനിന്നും കാറ്റ് എത്തിക്കെ‍ാണ്ടിരിക്കുമെന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം ഒഴിയാതെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ശാന്തസമുദ്രത്തിന്റെ വിയറ്റ്നാം മേഖലയിൽ ശക്തമായ ചുഴലി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അറബിക്കടലിൽ നേരിയ തേ‍ാതിലും അതിന്റെ സൂചനകൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ പുതിയ ന്യൂനർദത്തിന്റെ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കാലവർഷ സ്വഭാവത്തിൽ മഴ തുടരാനുളള ഘടകങ്ങളായി. മുംബൈ–പുണെ ഭാഗത്താണ് നേരത്തേ ചക്രവാതം രൂപപ്പെട്ടത്. പതിവിൽ നിന്നുമാറി പലയിടത്തും ചുഴലികളുടെ സ്വാധീനം തുടരുകയാണ്. പിൻവാങ്ങുന്ന കാലവർഷക്കാറ്റ് ഹിമാലയത്തിൽതട്ടി തിരിച്ചുവരുന്നതാണ് വടക്കുകിഴക്ക് കാലവർഷം അഥവാ തുലാവർഷമായി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദമുണ്ടായാൽ തുലാവർഷം ദുർബലമാകും. എന്നാൽ തുലവാർഷം നല്ലരീതിയിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം. ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ മഴ രണ്ടുദിവസം കൂടി തുടർന്നേക്കും.



