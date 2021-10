കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കി പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം പ്രായോഗികമല്ല; വിലയിരുത്തി സിപിഎം പിബി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റിനിർത്തി ദേശീയതലത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷസഖ്യം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് സിപിഎം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ വിലയിരുത്തല്‍. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഫെഡറൽ മുന്നണിയോ മൂന്നാം മുന്നണിയോ പ്രായോഗികമല്ല. അതേസമയം വര്‍ഗീതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് വീഴ്ചകളുണ്ടെന്നും പിബി യോഗത്തില്‍ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നു.

പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന് രൂപംനൽകുന്ന യോഗം ഡൽഹിയിൽ തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷപാർട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് തന്നെയാണ്‌. അതിനാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കി ഫെഡറൽ മുന്നണിയോ മൂന്നാം മുന്നണിയോ പ്രയോഗികമല്ല. ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നില്‍ക്കുന്നതാണ് ഫലപ്രദം.

കർഷക - തൊഴിലാളി സമരങ്ങളാണ് ബിജെപി സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത്. അതിനാൽ വർഗ സമരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. വർഗ –ബഹുജന സംഘടനകൾ ജനക്ഷേമ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടണം. ഇടതുപാർട്ടികളുടെ യോജിച്ചുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന് ഈ മാസം 22ന് ചേരുന്ന കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി യോഗം അന്തിമ രൂപം നല്‍കും. ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ ഉള്ളതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി.

English summary: Opposition alliance not possible without congress: CPM PB