സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല: യുഎസിനോട് താലിബാൻ

ദോഹ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള യാതൊരു നീക്കവും യുഎസ് നടത്തരുതെന്നു താലിബാൻ. അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് യുഎസ് പിൻവാങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായി നടന്ന യുഎസ്– താലിബാൻ പ്രതിനിധികളുടെ ചർച്ചയിലാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. യുഎസിനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയ കാര്യം താലിബാന്‍ സർക്കാരിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർഖാന്‍ മുത്താഖി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽവച്ചായിരുന്നു ചർച്ച.

സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ ആർക്കും നല്ലതാകില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അഫ്ഗാൻ വാർത്താ ഏജൻസി ബക്തറിനോടു പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനുമായി മികച്ച ബന്ധമുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സർക്കാരിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ, ജനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കുക– മന്ത്രി പറഞ്ഞതായി എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

യുഎസ് പ്രതിനിധികളുമായുള്ള രണ്ടു ദിവസത്തെ ചർച്ചയിൽ ആദ്യ ദിവസത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷമാണു അഫ്ഗാന്‍ പ്രതിനിധിയുടെ പ്രതികരണം. അഫ്ഗാനു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി യുഎസ് വാക്സീൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ യുഎസുമായും മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളുമായും ചർച്ച ചെയ്യണം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധത്തിന് താൽപര്യമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. യുഎസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചർച്ചകളിൻമേലുള്ള യാതൊരു പ്രതികരണവും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

English Summary: "Nothing Should Be Done To Weaken Regime," Taliban Warns US