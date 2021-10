കോവിഡ് പൂട്ടിട്ടു ‘പുലിമുരുകൻ’ ചെരുപ്പിനും; കോടികളുടെ കച്ചവടം ഇനി തിരിച്ചുവരുമോ?

കോഴിക്കോട് ∙ മലയാളത്തിൽനിന്ന് ആദ്യം 150 കോടി ക്ലബിൽ കയറിയ സിനിമയാണ് പുലിമുരുകൻ. അതിൽ മോഹൻലാലിനൊപ്പം പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പതി‍ഞ്ഞത് കാലിൽ ചുറ്റിപിടിച്ചു കിടന്ന ആ ചെരുപ്പിലേക്കു കൂടിയായിരുന്നു. സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം ആ ചെരുപ്പും കോഴിക്കോട്ടെ കടകളിലെത്തി. ഹൗസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അവിടെയും ആവശ്യക്കാർ കൂടി. വിൽപന തകൃതിയായി. മുരുകൻ ചെരുപ്പുകൾകൊണ്ട് പ്രശസ്തമായ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചെന്നാൽ കാണാവുന്നത് വലിയൊരു പൂട്ടാണ്. കോവിഡ് അന്നംമുട്ടിച്ച അനേകം കടകളിൽ ഒന്നായി അതും മാറികഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിലൊന്നും ഒതുങ്ങുന്നതല്ല കോഴിക്കോടിന്റെ ചെരുപ്പ് ചരിത്രം.

ചെരുപ്പിനും ഇൻഷുറൻസ്

ആരോഗ്യം, കാർ, വീട് എന്നതിനൊക്കെ എടുക്കുന്നതു പോലെ ചെരുപ്പിനും ഇൻഷുറൻസ് നൽകിയിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അത് കൊണ്ടുവന്നത് ‘മാർക്ക്’ ചെരുപ്പുകളാണ്. ഒരു ലക്ഷമായിരുന്നു തുക. ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടായി മരണപ്പെട്ടാൽ ആളുടെ കുടുബത്തിന് ആ തുക ലഭിക്കും. പരുക്കേറ്റാൽ ആശുപത്രി ചെലവിനുള്ള തുക ലഭിക്കും. ഒരു വർഷം ആ ഓഫർ മുന്നോട്ട് പോയി. ചെരുപ്പ് വാങ്ങിയാൽ ആളുകൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകും എന്നു മറ്റു കമ്പനികൾ പറ‍ഞ്ഞു പരത്തിയതോടെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫർ അവസാനിപ്പിച്ചത്.

പുലിമുരുകനിൽ മോഹൻലാൽ. ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തിനായി പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയതാണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പ്.

ഓണം, ക്രിസ്മസ്, പെരുന്നാൾ പോലുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ പുത്തൻ ഉടുപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നത് മലയാളികളുടെ ശീലമാണ്. മലബാർ ഭാഗത്തേക്കു വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നു കൂടെ ചേർക്കപ്പെടും. ഒരു ജോടി ചെരുപ്പ്. ചെരുപ്പ് പൊട്ടുമ്പോൾ മാത്രം മാറ്റി വാങ്ങുന്നവർക്ക് കോഴിക്കോടിന്റെ ഈ ചെരുപ്പ് സംസ്കാരം വിസ്മയമായി തോന്നാം. വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ സമ്മാനമായി പോലും ചെരുപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു. ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ചെരുപ്പ് നിർമാണത്തിലും മുന്നിൽതന്നെയാണ് കോഴിക്കോട്.

ഇനി അൽപം ചരിത്രം

ആദ്യ ചെരുപ്പ് കമ്പനിയാണ് പിവി‌സി. വി.കെ.സി. മമ്മദ് കോയ (വികെസി) ചെയർമാനായ സ്ഥാപനത്തിൽ എം.മൊയ്തീൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഗൾഫിലായിരുന്ന മൊയ്തീൻ നാട്ടിൽ പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് സുഹൃത്തായ വികെസി ചെരുപ്പ് വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അന്ന് കേരളത്തിൽ ചെരുപ്പ് നിർമാണ കമ്പനികൾ ഇല്ല. കൂടുതലും ബെംഗളൂരു, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്.

ചിത്രം: BAHADURGARH, INDIA

വ്യാപാര സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഡീലറിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന പേരിലാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ ചെരുപ്പ് കമ്പനിയിൽ പോകുന്നത്. അവിടെ വച്ച് മെഷീൻ കണ്ടു അതിന്റെ ചിത്രമെടുത്തു. പിന്നീട് ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ആ മെഷീൻ നാട്ടിലേയ്ക്ക് വരുത്തി. 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 500–600 ചെരുപ്പുകൾ അതിൽനിന്നു നിർമിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പരിചയമുള്ള തൊഴിലാളികളെയും ബിഹാറിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്നു. അവരും പിന്നീട് കുടുംബമൊക്കെയായി ഇവിടെത്തന്നെ താമസമാക്കി. പ്ലാസ്റ്റിക് ചെരുപ്പുകളാണ് ഇവിടെ നിർമിച്ചിരുന്നത്.

‘പിയു’വിന്റെ വരവ്

അതിന് ശേഷമാണ് എം.മൊയ്തീൻ റേഡിയന്റ് മോൾസ് ആൻഡ് കോംപൗണ്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ചെരുപ്പ് കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നത്. മാർക്ക് എന്നതായിരുന്നു ചെരുപ്പിന്റെ പേര്. 1985ലാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടക്കം. ആദ്യമായി പോളി യൂറിത്തീൻ (പിയു) ചെരുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെയാണ്. അന്ന് 30 ജീവനക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും പിന്നീട് സ്വന്തമായി ചെരുപ്പ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂർ നല്ലളം പഞ്ചായത്ത് ചെരുപ്പ് നിർമാണത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായി മാറി.

കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കു വരെ ചെരുപ്പ് കയറ്റുമതി നടത്തി. പണ്ട് ഹോൾസെയിൽ വ്യാപാരികൾ സ്ഥാപനത്തിലേക്കു വന്ന് ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നുവെന്ന് റേഡിയന്റ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച എം.മൊയ്തീൻ ഓർക്കുന്നു. 2010ലാണ് സ്ഥാപനം നിർത്തുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ചെരുപ്പ് വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങൾ ജില്ലയിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. 180ലേറെ ചെരുപ്പ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് ഉള്ളത്. കോവിഡ് കാലത്ത് 30–40 എണ്ണം പൂട്ടി.

ചൈനയിൽനിന്നുള്ള ചെരുപ്പുകളുടെ വരവ് ആരംഭിച്ചത് അതിനു ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ മൊയ്തീൻ ചൈനയിൽനിന്ന് ആ മെഷീനും സ്വന്തം കമ്പനിയിൽ എത്തിച്ചു. അതിൽ നിന്നുള്ള ചെരുപ്പുകൾ താജിൽ വച്ചാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഇതിനായി അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ജീവനക്കാരെയും ചൈനയിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്നു. പിയു ചെരുപ്പിന്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ രണ്ടു തരമാണ്.

ആദ്യത്തേത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കണം. മിക്സിങ് സമയത്ത് മാത്രമേ പുറത്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തേത് നേരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാലും പോളി യൂറിത്തീൻ ചെരുപ്പുകൾക്കായിരുന്നു പ്രിയം. പിവിസി ചെരുപ്പുകൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പിയു അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. സ്ക്രാപായി വിൽക്കാനേ കഴിയൂ. അതിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം ഉണ്ടാകില്ല, ഷോക്ക് അടിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പണികൾക്കു പിയു ചെരുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നു

ശരിക്കുള്ള വിലയുടെ 10 ശതമാനം കുറച്ചാണ് മൊത്തവ്യാപാരികൾക്കു നൽക്കുന്നത്. അവർ 20 ശതമാനം കൂട്ടിയാണ് റീടെയ്ൽ കച്ചവടക്കാർക്കു നൽകുന്നത്. അവിടെനിന്ന് അത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ 40 ശതമാനമെങ്കിലും വിലവര്‍ധന ഉണ്ടാകും. കടമായിട്ടാണ് ചെരുപ്പുകൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. ലാഭം അനുസരിച്ചും വിൽപനയ്ക്കു ശേഷവുമാണ് പണം കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വ്യാപാരത്തിലെ മത്സരം ആരംഭിച്ചു. ചെരുപ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് വിറ്റുതീർക്കാൻ വ്യാപാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് മൊത്തവ്യപാരികൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു.

ഇപ്പോൾ 40 ശതമാനം വിലക്കുറവിലാണ് വ്യാപാരികളിൽനിന്ന് അവർ ചെരുപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നത്. ഡീലേഴ്സിനെ ആകർഷിക്കാൻ പല വ്യാപാരികളും മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഊട്ടി, ഗൂഡലൂർ, കോയമ്പത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇത് നടത്തുക. അതിനുശേഷം അവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു. ഒരു കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ഡിസൈൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ വാങ്ങുന്നു എന്നായാൽ അടുത്ത കമ്പനിയും ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി അത് പുറത്തിറക്കും. സോൾ എല്ലാം ഒരേപോലെയായിരിക്കും. അതിന്റെ മുകളിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ്.

കോടികളുടെ വിപണി

കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ചെരുപ്പു നിർമാണ യൂണിറ്റുകളിലൂടെയും കയറ്റുമതിയിലൂടെയും ഏകദേശം 3000 കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാരമാണ് നടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ കോവിഡ് ചെരുപ്പ് വ്യാപാരത്തെയും ബാധിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിർമിച്ച് ഇവിടെത്തന്നെ വിറ്റഴിക്കുന്ന ചെരുപ്പുകൾതന്നെ ആയിരം കോടിയുടേതാണ്. സംസ്‌ഥാനത്തെ അയ്യായിരത്തോളം ചെരുപ്പുകടകളിലായി കോവിഡിന് മുൻപ് ഒരുദിവസം നടന്നിരുന്ന കച്ചവടത്തിന്റെ കണക്ക് ഏകദേശം 3 കോടി രൂപയുടേതാണ്.

സ്‌ത്രീകളുടെ ഫാൻസി ചെരുപ്പുകൾ, കുട്ടികൾക്കുള്ള ചെരുപ്പുകൾ, ഷൂസുകൾ എന്നിവ കേരള വിപണിയിലെത്തുന്നത് പുറത്തുനിന്നാണ്. ഇതിലധികവും ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങളും. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ചെരുപ്പ് കയറ്റുമതി പ്രധാനമായും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. ചെരുപ്പു വിപണിയിൽ സമ്പൂർണ വനിതാ ആധിപത്യമാണ്. ചെരുപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നവരിൽ 65% പേരും സ്‌ത്രീകൾ. കുട്ടികളുടെ വിഹിതം പത്തു ശതമാനം വരും. കേരള ബ്രാൻഡുകൾക്കു തന്നെയാണ് വിപണിയിൽ ആധിപത്യം. ഫാൻസി ചെരുപ്പുകൾക്ക് സ്‌ത്രീകൾക്കിടയിൽ പ്രിയം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ ദീർഘകാലം നിൽക്കുന്ന ബ്രാൻഡഡ് ചെരുപ്പുകൾ തന്നെയാണ് അധികവും വിറ്റഴിയുന്നത്. വള്ളി ചെരുപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ടി സ്ട്രാപ്പ് ചെരുപ്പുകളെയും ജനം പൂർണമായും കൈവിട്ടിട്ടില്ല.

English Summary: What is the History of Kerala Chappals? How the Industry Performs Before and After Covid?