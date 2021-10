കള്ളുകുടത്തിലിട്ട വിഷമോ ഷോക്കേറ്റതോ? രാത്രിയുടെ ദുരൂഹതയിൽ മറഞ്ഞ ആ 2 പേർ

ഇരുട്ട് തളം കെട്ടിയ ആ രാത്രി പാലക്കാടിന് സമ്മാനിച്ച ദുരൂഹതയ്ക്കു 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല. പാലക്കാട് മുതലമടയിലെ ചപ്പക്കാട് ആദിവാസി കോളനിയിൽനിന്നു രണ്ടു യുവാക്കളെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് 30ന് അർധരാത്രിയോടെ കാണാതായത്. അന്നുതൊട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ തലനാരിഴ കീറി അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഇവരുടെ തിരോദാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പൊലീസിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടു തവണ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചും ഡോഗ് സ്ക്വാഡിന്റെ സഹായത്തോടെയുമെല്ലാം അന്വേഷണവുമായി പൊലീസ് മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോഴും സ്റ്റീഫൻ (28), മുരുകേശൻ (26) എന്നീ യുവാക്കൾ എങ്ങോട്ടുപോയി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല.

ആ രാത്രി

ഓഗസ്റ്റ് 30ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഇരുവരെയും കോളനിവാസികൾ അവസാനമായി കണ്ടത്. അന്ന് വെയിൽ മറഞ്ഞപ്പോൾ അവരും മറഞ്ഞു. പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുത്തിട്ടും ഇരുവരും വീട്ടിൽ എത്താതായതോടെ വീട്ടുകാർ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി. രണ്ടുപേരെയും രാത്രി ഒരുമിച്ചു കണ്ടതായി നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ എങ്ങോട്ടുപോയെന്നോ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നോ ആർക്കും ഒരു വിവരവുമില്ല. പിറ്റേന്ന് മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഇരുവരെയും കുറിച്ച് ഒരു സൂചനയും ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് കോളനിവാസികൾ പൊലീസിനെ സമീപിക്കുന്നത്.

കാണാതായ സ്റ്റീഫൻ സാമുവൽ, മുരുകേശൻ.

അരിച്ചുപെറുക്കി അന്വേഷണം



പരാതി ലഭിച്ചയുടനെതന്നെ പൊലീസിന്റെയും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. 500 ഏക്കറോളം വരുന്ന വരുന്ന മുതലമടയിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ ഇവർക്കായി തിരയുക ശ്രമകരമായ ദൗത്യമായിരുന്നു. പ്രാരംഭ അന്വേഷണത്തിൽ ഇവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. പക്ഷേ, അപ്രത്യക്ഷമായവരെക്കുറിച്ച് എവിടെനിന്നു തുടങ്ങണം എന്നതായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളി.



മുതലമട ചപ്പക്കാട്ടെ യുവാക്കളുടെ തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനായി എത്തിയ പൊലീസിന്റെ എറണാകുളം ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ ബെൽജിയൻ മെലിനോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ലില്ലി, മെർഫി എന്നീ നായകൾ ചപ്പക്കാട്ടെ തോട്ടങ്ങളിൽ മണം പിടിച്ചു തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു.

ആ ഫോൺ കോൾ



സ്റ്റീഫനും മുരുകേശനും ഫോൺ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല. മുരുകേശന് സ്വന്തമായി ഫോൺ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. സ്റ്റീഫനാകട്ടെ ഒരു സാധാരണ ഫോണാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഈ ഫോണിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ ഇതിൽനിന്ന് ഔട്ട് ഗോയിങ് കോളുകൾ പോയിരുന്നുള്ളൂ. കാണാതായ ദിവസം വൈകിട്ടു മാത്രമാണ് അതിൽനിന്നു ഒരു കോൾ പോയത്.



കോൾ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അതിൽ അസ്വഭാവികമായൊന്നും കണ്ടെത്താൻ പോലീസിനു സാധിച്ചില്ല. ഫോണിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു തുടരന്വേഷണം. മുതലമട ഭാഗത്തുതന്നെയായിരുന്നു അവസാനമായി സ്റ്റീഫന്റെ ഫോൺ ശബ്ദിച്ചത്. അവിടെവച്ചു സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയ ഫോൺ പിന്നീട് ഓൺ ആയിട്ടില്ല. ഫോൺ പ്രദേശത്തുതന്നെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അടുത്ത സംശയം. പക്ഷേ, പ്രദേശം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചിട്ടും ഫോൺ കണ്ടെത്താനായില്ല.



വന്നൂ, ഡ്രോൺ



വനയോര മേഖലയോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന, 500 ഏക്കറിൽ അധികം വരുന്ന തോട്ടങ്ങളാണ് മുതലമടയിലുള്ളത്. ഇതിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഓടിച്ചെല്ലുക പൊലീസിനെ സംബന്ധിച്ചു ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അന്വേഷണത്തിനായി ഡ്രോണിന്റെ സഹായം തേടാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടുതവണയാണ് പൊലീസ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രദേശത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. അത് വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ പലതവണ ഇഴകീറി പരിശോധിച്ചു. പക്ഷേ, വീണ്ടും നിരാശ തന്നെ ഫലം. പുതുതായി ഒന്നും ഡ്രോണിനും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.



മണത്തുപിടിക്കാൻ ബെൽജിയൻ മെലിനോയ്സ്

കുറ്റാന്വേഷണ രംഗത്ത് പേരെടുത്ത ബെൽജിയൻ മെലിനോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽപെട്ട 2 നായ്ക്കളെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊലീസ് സംഘം മുതലമടയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. എറണാകുളം ഡോഗ് സ്ക്വാഡിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പാണ് ഇരുവരും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയത്. ഭൂമിക്കടിയിലെ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം ഉൾപ്പെടെ മണത്തു കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേകം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവരാണ് ബെൽജിയൻ മെലിനോയ്സ്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ പല കുപ്രസിദ്ധ കേസുകളിലും തുമ്പുണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഖ്യാതി ബെൽജിയൻ മെലിനോയ്സ് നായ്ക്കൾക്കുണ്ട്.

മുതലമട ചപ്പക്കാട്ടെ യുവാക്കളുടെ തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനായി പൊലീസിന്റെ എറണാകുളം ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ ബെൽജിയൻ മെലിനോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ലില്ലി, മെർഫി നായ്ക്കളെ എത്തിച്ചപ്പോൾ.

എറണാകുളത്തുനിന്നുള്ള ലില്ലി, മെർഫി എന്നീ നായ്‌ക്കളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചപ്പക്കാട്ടെ തോട്ടങ്ങളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്. മാന്തോപ്പുകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, മലയോര മേഖലകൾ തുടങ്ങി പൊലീസിനു സംശയം തോന്നുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഇവർ പാഞ്ഞെത്തി. എന്നാൽ സ്ഥല വിസ്തൃതി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഓടിയെത്താൻ ഇവരെക്കൊണ്ടു സാധിക്കില്ല. പരിശോധിച്ച ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്നൊന്നും ഒരു തുമ്പും കണ്ടെത്താൻ ഇവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.



അവർ പോയതോ, പറഞ്ഞയച്ചതോ?



രണ്ട് യുവാക്കളെ കാണാതായിട്ട് 40 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും കാര്യമായ ഒരു നിഗമനത്തിലും എത്തിച്ചേരാൻ പൊലീസിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. അന്വേഷണത്തോടുള്ള പരിസരവാസികളുടെ നിസ്സഹകരണവും എവിടെനിന്നു തുടങ്ങണമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പവുമെല്ലാം അന്വേഷണ സംഘത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ഒരു വശത്ത് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ദുരൂഹതയുടെ ചുരുളഴിക്കാൻ നാട്ടുകാരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിൽ ഉയർന്നുകേട്ട ചില ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്.



1) കള്ളിൽ ചേർത്ത വിഷം

പ്രദേശത്ത് പല ഭാഗത്തും കള്ളു ചെത്തുന്ന തോപ്പുകളുണ്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഈ തോപ്പുകളിലെ തെങ്ങുകളിൽ കയറി കള്ള് കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവം പ്രദേശവാസികൾക്കുണ്ടെന്ന് തോട്ടം ഉടമകൾ പലതവണ പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കുടുക്കാനായി കള്ളുകുടങ്ങളിൽ വിഷം ചേർത്തു കെണിയൊരുക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ കള്ളു കുടിക്കാൻ കയറിയ ഇരുവർക്കും വിഷബാധ ഏറ്റിരിക്കാമെന്നും അങ്ങനെ അവർ മരിച്ചിരിക്കാമെന്നും ചില പ്രദേശവാസികൾ സംശയിക്കുന്നു. ഇവരെ തോട്ടത്തിൽതന്നെ കുഴിച്ചുമൂടിയതായും സംശയിക്കുന്നു. എന്നാൽ തോട്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മണ്ണിളകിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടില്ലെന്നും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നെന്നും അന്വേഷണസംഘം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

2) വേലി, വയ്യാവേലി?‌

ഇരുവരുടെയും തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ആരോപണം ഇവർ തോട്ടത്തിലെ വൈദ്യുതവേലിയിൽനിന്നു ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചിരിക്കാമെന്നും അതു മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ഇവരുടെ ശരീരം തൊട്ടടുത്തെ കാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലോ കൊണ്ടുപോയി നശിപ്പിച്ചിരിക്കാമെന്നുമാണ്. എന്നാൽ ഇതുവെറും ആരോപണം മാത്രമാണെന്നും അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന യാതൊരു തെളിവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തിരച്ചിൽ തുടരുന്ന സംഘം. ചിത്രം: മനോരമ

ആക്‌ഷൻ കൗൺസിൽ എവിടെ?

രണ്ട് യുവാക്കളെ കാണാതായിട്ട് 40 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും ഇവരുടെ തിരോധാനം അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു ആക്‌ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കാനോ ജനകീയ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനോ പ്രദേശവാസികളോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ തയാറായിട്ടില്ല. അന്വേഷണത്തോടും തണുപ്പൻമട്ടിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് പ്രദേശവാസികളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതും. അതിനാൽത്തന്നെ ഇരുവരെയും കണ്ടെത്തുന്നതു വരെ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും.

English Summary: Where Are Stephen and Murugeshan, the Missing Guys from Muthalamada, Palakkad?