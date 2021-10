‘വേറെ വനിതകളാരുമില്ലേ? ബിന്ദുവിനും പത്മജയ്ക്കും മാത്രം ഇളവ് നൽകരുത്’

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെപിസിസി പട്ടികയുടെ മാനദണ്ഡം ചിലര്‍ക്ക് മാത്രമായി മാറ്റരുതെന്ന് ഗ്രൂപ്പുകള്‍. ബിന്ദു കൃഷ്ണ, പത്മജ വേണുഗോപാല്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഇളവ് നല്‍കുന്നതിലാണ് എതിര്‍പ്പ്. നേതൃനിരയിലേക്ക് മറ്റ് വനിതകളില്ലെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുമെന്നാണു വാദം. ഗ്രൂപ്പുകളും വ്യക്തികളും സമർപ്പിച്ച പട്ടികയിലെ പേരുകൾ ജാതി-മത-യുവ-വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം പരിഗണിച്ച് 51 ഭാരവാഹികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം.

പട്ടിക നല്‍കിയെങ്കിലും അവസാനവട്ട ചര്‍ച്ച നടന്നില്ലെന്ന വിമര്‍ശനവുമായി ഗ്രൂപ്പുകള്‍ രംഗത്തെത്തി. അഞ്ച് വർഷം ജനറൽ സെക്രട്ടറി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവികളിൽ ഉണ്ടായവരെ ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം എടുത്തത് പുതിയ നേതൃത്വമാണ്. അതിനോട് ഗ്രൂപ്പുകൾ യോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് നിലവിലെ 51 അംഗ പട്ടികയ്ക്ക് പുറമെ നിർവാഹക സമിതിയിലും അംഗങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന തീരുമാനം നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ മാറ്റംവരുത്താനുള്ള തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പറയുന്നത്. വനിതാ നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇവർ മാത്രമേ വനിതാ നേതാക്കളായിട്ടുള്ളോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുമെന്നും അതുപാടില്ലെന്നും ഗ്രൂപ്പുകൾ ഹൈക്കമാൻഡിനോട് പറഞ്ഞു.

English Summary: Will Bindhu krishna and Padmaja get relaxation