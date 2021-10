ബിഹാർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം ലാലു–കനയ്യകുമാർ പോരാട്ട വേദിയാകും

പട്ന∙ മഹാസഖ്യത്തിലെ ആർജെഡിയും കോൺഗ്രസും മത്സരിക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്–കനയ്യകുമാർ പോരാട്ട വേദിയാകും. ആർജെഡിയുടെ പ്രചാരണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകാൻ ലാലു യാദവ് ബിഹാറിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ കനയ്യ കുമാറാകും പ്രചാരണം നയിക്കുകയെന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.



താരാപുർ, കുശേശ്വർ അസ്താൻ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പാണു മഹാസഖ്യത്തിൽ വിള്ളൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാസഖ്യ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു സിറ്റിങ് സീറ്റുകളും നിലനിർത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജെഡിയു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർജെഡിയുടെ പരാജയം ഉറപ്പാക്കുമെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പരസ്യമായി വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

മുന്നണി മര്യാദകൾ പാലിക്കാതെ കോൺഗ്രസിന്റെ കുശേശ്വർ അസ്താൻ സീറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത ആർജെഡിയെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുകയാണു കനയ്യയുടെ ആദ്യ ദൗത്യം. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർജെഡിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നു ഇടതുകക്ഷികൾ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസിനു വേണ്ടി കനയ്യ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ പഴയ പാർട്ടി സഖാക്കൾ ഒപ്പമുണ്ടാകില്ല.

