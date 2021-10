ഊർജ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രം; മോദി ഇടപെടണം: സംസ്ഥാനങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് ഊർജ പ്രതിസന്ധി ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനിടെ, ആശങ്കകൾക്കു വകയില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി യാഥാർഥ്യമാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കത്തെഴുതിയതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിന് കൽക്കരി സ്റ്റോക്കുണ്ടെന്ന കേന്ദ്ര ഊർജമന്ത്രി ആർ.കെ.സിങ്ങിന്റെ പരാമര്‍ശം നിരുത്തരവാദിത്തപരമാണെന്നും കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലും കേന്ദ്ര നിലപാട് ഇതായിരുന്നെന്നും ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ പറഞ്ഞു.

വിഷയം ഗുരുതരമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെടണമെന്നും ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്.ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഊർജ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചാബിൽ ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ് ഏർപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിലും പ്രതിസന്ധി അതിഗുരുതരമാണെങ്കിലും 19 വരെ പവർകട്ടും ലോഡ് ഷെഡിങ്ങും വേണ്ടെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം.

English Summary: Centre vs States On Coal Shortage Amid Fears Of Blackout Panic