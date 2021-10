ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ ഊർജ പ്രതിസന്ധി ഗുരുതരമാകുന്നെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. ഡൽഹിയിൽ കൽക്കരി ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി വൈദ്യുതി പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ തലസ്ഥാനം ഇരുട്ടിലാകുമെന്ന് കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു. ഇതു സംബന്ധിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കേജ്‌രിവാൾ നേരത്തേ കത്തയച്ചിരുന്നു.

‘രാജ്യം ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലാണ്. മിക്ക മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഇതു സംബന്ധിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കത്തയച്ചു. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഈ സാഹചര്യം മറികടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്’– കേജ്‌രിവാൾ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഊർജ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ എല്ലാത്തരത്തിലും ഡൽഹി ഒരുങ്ങിയെന്നും കേജ്‌രിവാൾ അറിയിച്ചു. ഗ്യാസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഊർജത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നേരത്തേ ഡൽഹി ഊർജമന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിൻ അറിയിച്ചിരുന്നു.



ഡൽഹിയിക്കു പുറമേ ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്, ഒഡിഷ, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും ബ്ലാക് ഔട്ട് ആശങ്ക അറിയിച്ചു.ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയും ആശങ്കയറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കത്തെഴുതിയിരുന്നു.



English Summary :Power Situation "Very Critical" In Entire Country, Says Arvind Kejriwal