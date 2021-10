കോർപറേഷൻ സോണൽ ഓഫിസുകളിലെ നികുതിപ്പണ തട്ടിപ്പ്: 2 പേരെ കൂടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം∙ കോർപറേഷൻ സോണൽ ഓഫിസുകളിലെ നികുതിപ്പണത്തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കൂടി സസ്പെൻഷൻ. ആറ്റിപ്ര സോണൽ ഓഫിസിലെ ചാർജ് ഓഫിസറായിരുന്ന ഡി. സുമതി, ശ്രീകാര്യം സോണലിലെ ചാർജ് ഓഫിസറായിരുന്ന ലളിതാംബിക എന്നിവരെയാണു മേൽനോട്ടപ്പിഴവു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഇതോടെ തട്ടിപ്പിന്റെ പേരിൽ അച്ചടക്ക നടപടിക്കു വിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം 7 ആയി. സുമതി നിലവിൽ കൊല്ലം കോർപറേഷനിൽ റവന്യു ഓഫിസറും ലളിതാംബിക അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫിസറുമാണ്.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 22 മുതൽ ജൂലൈ 6 വരെയുള്ള തീയതികൾക്കിടെ 5 ദിവസങ്ങളിലെ പണമാണ് ശ്രീകാര്യത്തു നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ജൂൺ 22ന് കൊടുത്തുവിട്ട 1,74,945 രൂപ ബാങ്കിൽ അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റവന്യു ഇൻസ്പെക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെയാണ് സോണൽ ഓഫിസുകളിലാകെ നടന്ന വമ്പൻ തട്ടിപ്പിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റായിരുന്ന ബിജുവാണ് പണം തട്ടിയതെന്നു കണ്ടെത്തി. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഈ പണം ബിജു തിരികെ എത്തിച്ചു തടിയൂരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഓഡിറ്റു വിഭാഗം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലായി 5,12,785 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. മാർച്ചു വരെ ലളിതാംബികയ്ക്കായിരുന്നു ചാർജ് ഓഫിസറുടെ ചുമതല. ഇവർ സ്ഥലം മാറിപ്പോയതിനെ തുടർന്നു റവന്യു ഇൻസ്പെക്ടർക്കു ചാർജ് ഓഫിസറുടെ ചുമതല നൽകി. അവസാന രണ്ടു തവണ പണം തട്ടിയത് ആർഒ ചാർജ് ഓഫിസറുടെ ചുമതല വഹിക്കുമ്പോഴാണ്. ബിജുവിനെയും കാഷ്യർ അനിൽ കുമാറിനെയും നേരത്തേ സസ്പെൻഡു ചെയ്തിരുന്നു.



ഡിസംബർ 11–ാം തീയതി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാനായി നൽകിയ 1,09,836 രൂപയാണ് ആറ്റിപ്ര സോണലിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തട്ടിയത്. സംഭവത്തിൽ ചെയിൻമാൻ ജോർജുകുട്ടിയെ സസ്പെൻഡു ചെയ്തു. എന്നാൽ ഓഫിസ് രേഖകളിൽ നവംബർ 27നും ഡിസംബർ 31നും ഇടയ്ക്കുള്ള തീയതികളിൽ ഡിസംബർ 3ന് ഉച്ചവരെയും 11–ാം തീയതിയും മാത്രമാണ് ജോർജുകുട്ടി ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ജോർജുകുട്ടിയല്ല, മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് 11ന് ബാങ്കിൽ പണമടയ്ക്കാൻ പോയതെന്നും പറയുന്നു.



അതേസമയം, കോർപറേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫിസർ എസ്. ജയകുമാർ തട്ടിപ്പു നടന്ന സോണൽ ഓഫിസുകളിൽ തെളിവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. കോർപറേഷൻ സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ക്രമക്കേടു കണ്ടെത്തിയ ഓഫിസുകളിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. നേമത്തെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റിങ് നടത്തിയ ഓഡിറ്റർമാരുടെ മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി.



