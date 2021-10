തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. ഏഴു ജില്ലകളില്‍ ഒാറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് നിലവിലുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണു കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ യെലോ അലര്‍ട്ടും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന നാലു ദിവസം കൂടി സംസ്ഥാനത്തു ശക്തമായ മഴ തുടരും.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അരുവിക്കര, നെയ്യാര്‍, പേപ്പാറ സംഭരണികളില്‍നിന്നു മുന്‍കരുതലായി വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടു തുടങ്ങി. കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ നാലു ടീമുകളെ കേരളത്തില്‍ വിന്യസിക്കും. നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തുള്ള രണ്ടു ടീമുകള്‍ക്കു പുറമേയാണ് തമിഴ്നാട് ആരക്കോണത്തുനിന്നുള്ള നാലു ടീം കൂടി കേരളത്തില്‍ എത്തുന്നത്.



സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ അഭ്യര്‍ഥന പ്രകാരമാണു നടപടി. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, കൊല്ലം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലായി നാലു ടീമിനെ വിന്യസിക്കും. പത്തനംതിട്ടയിലും ഇടുക്കിയിലും ഓരോ ടീമും ഉണ്ടാകും.



English Summary : Heavy rain continues in Kerala, Orange Alert in seven places