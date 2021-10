‘അവന്റെ പേരിനൊപ്പം ഖാൻ എന്നുണ്ട്’; ആര്യന്റെ അറസ്റ്റിനെതിരെ മെഹ്ബൂബ

ന്യൂഡൽഹി∙ ലഹരിക്കേസിൽ ആര്യൻ ഖാനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി. ആര്യന്റെ അറസ്റ്റിനു കാരണം പേരിൽ ഖാൻ ഉള്ളതു കൊണ്ടാണെന്നും ഇത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ പരിഹസിക്കുന്നതാണെന്നും മെഹ്ബൂബ പറഞ്ഞു.

ലഖിംപുരിൽ കർഷകരെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്ര അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ലഹരിക്കേസിലെ ആര്യന്റെ അറസ്റ്റും താരതമ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

‘നാലു കർഷകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകനെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് മാതൃക കാണിക്കുന്നതിനു പകരം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെല്ലാം 23കാരനു പിന്നാലെയാണ്, കാരണം അവന്റെ പേരിൽ ഖാൻ ഉണ്ട്. ഇത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ പരിഹസിക്കുന്നതാണ്. ക്രൂരതയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ബിജെപി വോട്ടുബാങ്കുകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി മുസ്‌ലിംകളെ ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുന്നു’– മെ്ഹ്ബൂബ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary :'Because His (Aryan) Surname Is Khan': Mehbooba Mufti Slams Probe Agency