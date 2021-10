കാമുകനൊപ്പം കണ്ടു, ഭർതൃമാതാവിനെ പാമ്പ് കടിപ്പിച്ച് കൊന്നു; രാജസ്ഥാനിലെ കൊടുംക്രൂരത

ന്യൂഡൽഹി ∙ പാമ്പിനെ കൊലപാതകത്തിനുള്ള ആയുധമാക്കുന്നത് നിത്യസംഭവമാകുന്നുവെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഭർതൃമാതാവിനെ മരുമകൾ പാമ്പിനെക്കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചുകൊന്ന കേസിൽ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനോടൊപ്പമാണ് സുപ്രീം കോടതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ പാമ്പിനെ ആയുധമാക്കുന്നത് ഹീനകൃത്യമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി പ്രസ്താവിച്ചു.



2019 ജൂൺ രണ്ടിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. രാജസ്ഥാനിലെ ജുൻജുഹുനു ജില്ലയിലാണ് മരുമകൾ അൽപന, സുബോദ് ദേവിയെ പാമ്പിനെക്കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ച് കൊന്നത്. അൽപനയുടെ ഭർത്താവ് സച്ചിൻ സൈനികനാണ്. ഭർതൃവീട്ടിലാണ് അൽപന താമസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെവച്ച് അൽപനയും മനീഷ് എന്ന യുവാവുമായുള്ള ബന്ധം സുബോദ് ദേവി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നുള്ള പകയാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

കൃഷ്ണകുമാറെന്ന സുഹൃത്തുവഴിയാണ് അൽപന പാമ്പാട്ടിയുടെ പക്കൽനിന്നും പാമ്പിനെ വാങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം സുബോദ് ദേവിയുടെ കിടക്കയിൽ പാമ്പിനെ ഇടുകയായിരുന്നു. പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചുകിടക്കുന്ന സുബോദ് ദേവിയെയാണ് വീട്ടുകാർ പിറ്റേദിവസം കാണുന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ മരണം സ്വാഭാവികമായതിനാൽ ആരും സംശയിച്ചില്ല. എന്നാൽ അൽപനയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അസ്വാഭാവികത തോന്നി സച്ചിന്റെ സഹോദരി നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് ന‌ടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൃത്യം തെളിഞ്ഞത്.

പാമ്പിനെക്കൊണ്ട് കൊലപാതകം നടത്തിയതിന് തെളിവില്ലെന്ന് കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. അൽപന, കാമുകൻ മനീഷുമായി കൃത്യം നടന്ന ദിവസം 124 തവണ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിനും മനീഷുമായി 19 തവണ സംസാരിച്ചതിനും തെളിവുണ്ട്. ഇത് ഗൂഢാലോചന വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. ജനുവരി നാലിന് മൂവരെയും അറ്സ്റ്റ് ചെയ്തു.

കേരള മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ഉത്ര വധക്കേസിന്റെ വിധി കൊല്ലം ആറാം അഡീഷനല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി ജഡ്ജി എം.മനോജ‌് തിങ്കളാഴ്ചയാണു പ്രസ്താവിച്ചത്. പ്രതിയും ഭർത്താവുമായ സൂരജ് കുറ്റക്കാരനാണെന്നാണു കോടതി വിധി. അഞ്ചൽ ഏറം വിഷു (വെള്ളശ്ശേരിൽ) വിജയസേനന്റെ മകൾ ഉത്രയ്ക്ക് 2020 മേയ് ആറിന് രാത്രിയാണ് പാമ്പു കടിയേറ്റത്. ഏഴിനു പുലർച്ചെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

