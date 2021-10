രാഷ്ട്രീയം കാറിടിക്കാനല്ല, ജനസേവനത്തിന്; മന്ത്രിപുത്രനെതിരെ യുപി ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപുർ ഖേരിയിൽ കർഷകരെ കാർ കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്രയെ പരോക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് യുപി ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ സ്വതന്ത്രദേവ് സിങ്. രാഷ്ട്രീയം ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനാണെന്നും കൊള്ളയടിക്കാനോ കാറുകൊണ്ട് തകര്‍ക്കാനോ അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയം സമൂഹത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും സേവിക്കുന്നതിനാണ്. ജാതിയും മതവും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാകുക എന്നതിനർഥം കൊള്ളയടിക്കുകയല്ല’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലക്‌നൗവിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു സ്വതന്ത്രദേവ്.

അതേസമയം, അറസ്റ്റിലായ ആശിഷ് മിശ്രയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള യുപി പൊലീസിന്റെ അപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കും. ലഖിംപുർ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം തെരുവിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന, എൻസിപി, കോൺഗ്രസ്‌ സഖ്യം ഇന്ന് ബന്ദ് ആചരിക്കും.

English Summary: "Doesn't Mean You Mow Down Anyone With Fortuner": UP BJP Chief's Swipe