ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ തിങ്കളാഴ്ച കൽക്കരി വിതരണം റെക്കോർഡിലെത്തിയെന്നും, ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കൽക്കരി രാജ്യത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ഊർജിത ശ്രമമാണു നടത്തുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര കൽക്കരി വിഭവ മന്ത്രി പ്രള്‍ഹാദ്‌ ജോഷി.



കൽക്കരി ക്ഷാമം രൂക്ഷമാണെന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോൾ ഇന്ത്യാ ലിമിറ്റഡിന് നിലവിൽ 22 ദിവസത്തേക്കുള്ള കൽക്കരി സ്റ്റോക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘തിങ്കളാഴ്ച 1.95 ദശലക്ഷം ടൺ കൽക്കരിയാണു വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതു റെക്കോർഡാണ്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കൽക്കരി വിതരണം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കും. മഴക്കാലം അവസാനിച്ചാൽ, കൽക്കരി വിതരണത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഈ മാസം 21നു ശേഷം പ്രതിദിനം 2 ദശലക്ഷം ടൺ കൽക്കരി വരെ വിതരണം ചെയ്യാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൽക്കരി ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുമെന്നു രാജ്യത്തിന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു’– മന്ത്രി പ്രള്‍ഹാദ്‌ ജോഷി പറഞ്ഞു.

English Summary: There Will Be Adequate Coal Supply: Government Amid Power Outage Concerns