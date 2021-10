‍ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾക്ക് ഇനി നിയന്ത്രണമില്ല; ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിമാനയാത്രയ്ക്കു കൂടുതൽ ഇളവുകളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ നടത്താമെന്നു വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കോവിഡിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ 85 ശതമാനം സർവീസുകൾ സെപ്റ്റംബർ 18 മുതൽ വിമാനക്കമ്പനികൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബർ 9ന് ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ 2,340 ആഭ്യന്തര സർവീസുകളാണു നടത്തിയത്. ഇതു കോവിഡിനു മുൻപുള്ള ശേഷിയുടെ 71.5 ശതമാനമാണെന്നു വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിലവിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം അവലോകനം ചെയ്തും, വിമാന യാത്രയ്ക്കുള്ള ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയതും കണക്കിലെടുത്താണു തീരുമാനമെന്ന് ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രണ്ടു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയ് 25ന് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ പുനഃരാരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്.



കോവിഡിനു മുൻപുള്ള സർവീസുകളുടെ 33 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ നിർദേശം. 2020 ഡിസംബറോടെ ഈ പരിധി ക്രമേണ 80 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. ഈ വർഷം ജൂൺ 1 വരെ ഇതു തുടർന്നു. രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാർക്കു ടൂറിസ്റ്റ് വീസ അനുവദിക്കുന്നതും സർക്കാർ പുനഃരാരംഭിച്ചു. നവംബർ 15 മുതൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന വിദേശികൾക്കാണു പുതിയ ടൂറിസ്റ്റ് വീസ അനുവദിക്കുക. ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ വരുന്നവർക്ക് ഈ മാസം 15 മുതലും വീസ നൽകുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്.



English Summary: Airlines can operate domestic flights without any capacity restriction from October 18: Govt