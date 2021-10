അധികമഴയിൽ കുളിച്ച് പത്തനംതിട്ട, വടക്കിലും വർഷ താണ്ഡവം; അകലാതെ പ്രളയഭീതി

പത്തനംതിട്ട ∙ പ്രളയഭീതിയുടെ വക്കോളമെത്തിച്ച് മധ്യകേരളത്തെ പൊതിഞ്ഞ് വീണ്ടും കനത്ത മഴ. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ബുധനാഴ്ച പിൻവലിച്ചെങ്കിലും മഴ പൂർണമായും ഒഴിഞ്ഞെന്നു പറയാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. എന്നാൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് തുടരുകയാണ്.

ഇടുക്കിയിൽ യെലോ അലർട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചില നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു നിൽക്കും. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും ശക്തികുറഞ്ഞ മഴ ലഭിക്കാനാണു സാധ്യത. പീരുമേട് മലനിരകളിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ വലിയൊരു പങ്ക് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 2 നദികളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്.



ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയിലെ ഡാമുകൾ ശേഷിയുടെ 84 ശതമാനത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നതിനാ‍ൽ ജില്ല ജാഗ്രതയിൽതന്നെയാണ്. ഡാമുകളുടെ മഴപ്രദേശത്ത് ശരാശരി 8 സെ.മീ വരെ മെച്ചപ്പെട്ട മഴ ലഭിച്ചതിനാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും നീരൊഴുക്കു തുടർന്നേക്കും. 4.1 മീറ്ററാണ് പമ്പാനദിയിലെ മാലക്കര സ്റ്റേഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മണിമലയാറ്റിൽ കല്ലൂപ്പാറയിൽ അപകടനിരപ്പും കടന്ന് ജലനിരപ്പ് 5.2 മീറ്ററിലെത്തി. അച്ചൻകോവിലാറ്റിലെ തുമ്പമൺ മാപിനിയിൽ 10.5 മീറ്ററാണ് ജലനിരപ്പ്. 9 മീറ്ററാണ് ഇവിടുത്തെ അപകടനില.



177 മടങ്ങ് അധികമഴയിൽ കുളിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ല



ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഇന്നലെ വരെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ശരാശരി 35 സെ.മീ മഴ ലഭിച്ചു. ഇത് ശരാശരി മഴയെക്കാൾ 177 മടങ്ങ് അധികമാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വിശദീകരിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ജില്ലയിൽ ലഭിക്കേണ്ട ശരാശരി മഴ 12 സെ.മീ മാത്രമാണ്. ജൂൺ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള നാലുമാസത്തെ കാലവർഷത്തിൽ ജില്ലയിൽ 168 സെ.മീ മഴ ലഭിച്ചു. ശരാശരിയിലും 4 ശതമാനത്തോളം അധികം.



തുലാമഴ കനത്താൽ....



ഇനി തുലാമഴയുടെ ഊഴമാണ്. സംസ്ഥാനത്തുതന്നെ ഏറ്റവുമധികം തുലാമഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട. ശരാശരി 60 സെ.മീ മഴയാണ് ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലത്ത് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കു ലഭിക്കുക. കഴി‍ഞ്ഞ വർഷം പക്ഷെ തുലാമഴ 12 ശമാനം കുറഞ്ഞ് 53 സെ.മീ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ വേനൽമഴ കൂടുതലായി ലഭിക്കയും ചെയ്തു. ഇതുമൂലം ജില്ലയിലെ ഇരുപതിലേറെ ഡാമുകളും ജലസമ്പന്നമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മികച്ച തുലാമഴ ലഭിച്ചാൽ ഡാമുകൾ തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യം സംജാതമാകും.



സജീവമായി ഇരട്ട മഴപ്പാത്തികൾ



ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ആൻഡമാൻ കടലിൽ ഉടലെടുത്ത ന്യൂനമർദത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള മഴയാണ്. സമാന രീതിയിലുള്ള ചക്രവാതച്ചുഴി അറബിക്കടലിലും രൂപമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടുംകൂടി കേരളത്തിനു മുകളിലൂടെ എത്തി സംഗമിച്ചാ‍ൽ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും പ്രളയസമാന കാലാവസ്ഥ സംജാതമാകും. പശ്ചിമഘട്ടം കനത്ത മേഘപടലങ്ങളുടെ പിടിയിലായാൽ കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിലവിൽ തൃശൂർ മുതലുള്ള വടക്കൻജില്ലകളിൽ നേരിയ ഭീഷണി ഇല്ലാതില്ല.



കരിപ്പൂരിൽ 25 സെ.മീ പേമാരി



മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലായിരുന്നു ഇന്നലെ മഴയുടെ താണ്ഡവം. ഇന്നലെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ കോഴിക്കോട്–പാലക്കാട്– മലപ്പുറം ജില്ലകളുടെ പല ഭാഗത്തും 20 സെ.മീ (200 മില്ലീമീറ്റർ) കനത്ത മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കരിപ്പൂരിലേത് കേരളത്തിലെ ഇന്നലത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ മഴയായിരുന്നു– 25 സെ.മീ.



ചൊവ്വ രാവില 8 ന് അവസാനിച്ച 24 മണിക്കൂറിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ തോത്: കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം 25.4 സെമീ, നിലമ്പൂർ 11 സെ.മീ, അങ്ങാടിപ്പുറം 10 സെ.മീ, പെരിന്തൽമണ്ണ 10 സെ.മീ, മഞ്ചേരി 7 സെ.മീ, പൊന്നാനി 6 സെ.മീ.



സമീപ ജില്ലകളിലെ മഴ: കോഴിക്കോട് 21 സെ.മീ(കൊയിലാണ്ടി, വടകര 17 സെമീ വീതം). പാലക്കാട് ജില്ല: മണ്ണാർക്കാട് 23 സെ.മീ, പട്ടാമ്പി 17 സെ.മീ, പറമ്പിക്കുളം 13 സെ.മീ. മലപ്പുറത്തോടു ചേർന്ന നീലഗിരി ജില്ലയിലെ ദേവാലയിൽ 9 സെ.മീ, പന്തലൂരിൽ 6 സെ.മീ എന്നിങ്ങനെ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി.



English Summary : Heavy rain continues, Kerala in the verge of flood fear