കശ്മീരിൽ തിരിച്ചടിച്ച് സുരക്ഷാസേന; 5 ഭീകരരെ വധിച്ചു, ഓപ്പറേഷൻ തുടരുന്നു

ശ്രീനഗർ‌ ∙ തെക്കൻ കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനിൽ അഞ്ച് ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ താഴ്‌വരയിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായ ‘ദ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ടു’മായി (ടിആർഎഫ്) ബന്ധമുള്ള മൂന്നു പേരെ ഉൾപ്പെടെയാണു സൈന്യം‌ വകവരുത്തിയതെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ അഞ്ച് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് തുടങ്ങിയ ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിലാണു 5 പേരെ വധിച്ചതെന്നു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വീടിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ഭീകരർക്കു കീഴടങ്ങാൻ അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണു വകവരുത്തിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭീകരരിൽ ഒരാൾ ഗന്ധർബാലിലെ മുഖ്താർ ഷാ ആണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ‍‌ബിഹാർ സ്വദേശിയായ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരൻ വീരേന്ദ്ര പാസ്വാനെ ‍കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇയാൾ ഷോപിയാനിലേക്കു മാറുകയായിരുന്നെന്ന് ഐജി വിജയ്‌കുമാർ പറഞ്ഞു.



ഭീകരരെ തുരത്താൻ സുരക്ഷാസേന സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്നു രണ്ടു ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾക്കു കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഇതിനു മണിക്കൂറുകൾക്കുശേഷം ഫെരിപോറ മേഖലയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ടു ഭീകരർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഭീകരർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏഴു സാധാരണക്കാരെ കൊന്നതിനുശേഷമാണു ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായത്.



