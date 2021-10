മനുഷ്യാവകാശത്തെ ചിലർ നേട്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും നോക്കി പരിഗണിക്കുന്നു: ഉന്നമിട്ട് മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ മനുഷ്യാവകാശ വിഷയങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം നിലപാടെടുക്കുന്നവരെ ഉന്നമിട്ടു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ രാജ്യത്തിനു മോശമാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. ചില ആളുകൾ മനുഷ്യാവകാശത്തെ ‘രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും നോക്കിയാണു പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇതു ജനാധിപത്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്– പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിൽ ചിലതു മാത്രമാണു ചില ആളുകൾ കാണുക. സമാനമായ മറ്റു സംഭവങ്ങള്‍ ഇവര്‍ കാണുകയുമില്ല. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ നോക്കുമ്പോഴാണു മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത്. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ 28–ാം സ്ഥാപക ദിന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ചില ആളുകൾ മനുഷ്യാവകാശം പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്കു മങ്ങലേല്‍പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

