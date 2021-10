ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയില്ലാത്ത 40 കോടിയിലേറെ പേർക്ക് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‌ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയില്ലാത്ത 40 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യക്കാർക്കു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ലഭ്യമാക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇതിനായി 21 ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയാറാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന (പിഎംജെഎവൈ) നിലവിൽ 50 കോടി ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്.

ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും ഇല്ലാത്തവരുടെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാണു പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമമായ ന്യൂസ്18 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതു ‘സാർവത്രിക ആരോഗ്യ കവറേജ് (യുഎച്ച്സി)’ ‍എന്നതിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പാണെന്നും ‍ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പിഎംജെഎവൈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 50 കോടി ദരിദ്ര ജനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, 3 കോടി പേർക്കു വിവിധ സംസ്ഥാന പദ്ധതികളിലൂടെയും, 15-17 കോടി പേർക്കു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളായ ഇസിഎച്ച്എസ്, ഇഎസ്‌സിഐ, സിജിഎച്ച്എസ് എന്നിവയിലൂടെയും, 14 കോടി ജനങ്ങൾക്കു സ്വന്തം ചെലവിലും ഇൻഷുറൻസുണ്ട്. 40 കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് യാതൊരു ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുമില്ല.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

പൈലറ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപു ദേശീയ ആരോഗ്യ അതോറിറ്റിയും (എൻഎച്ച്എ) ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടാൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ബ്രസീൽ, യുകെ, നോർവേ, ഡെൻമാർക്ക്, ഗ്രീസ്, പോർച്ചുഗൽ, ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ സാർവത്രിക സഹായ പദ്ധതികളാണ് ഇന്ത്യയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 130 കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യയ്ക്കു വെല്ലുവിളിയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Medical Cover for Every Indian: PMJAY-like Scheme for 40 Crore Uninsured on the Cards