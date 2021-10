ന്യൂഡൽഹി∙ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് വി.ഡി.സവർക്കർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാപ്പപേക്ഷ നൽകിയതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. സവർക്കറെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തക പ്രകാശനച്ചടങ്ങിലായിരുന്നു പരാമർശം. സവര്‍ക്കര്‍ക്ക് മാപ്പപേക്ഷ നല്‍കാന്‍ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടത്തില്‍ സവര്‍ക്കറുടെ പങ്കാളിത്തം വേണമെന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് മാപ്പപേക്ഷ നല്‍കിയത്. ചിലര്‍ സവര്‍ക്കറെ നാസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ ദേശീയ വാദിയായിരുന്നു എന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Savarkar appologised to British as directed by Gandhiji, says Rajnath Singh