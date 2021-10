വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്ന്; കർമ പദ്ധതി തയാറെന്ന് സർക്കാര്‍

കൊച്ചി∙ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്നു നൽകുന്നതിനു കർമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മത പ്രകാരമായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്ന് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിലാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്.

കുട്ടികൾക്കു ഹോമിയോ മരുന്നു നൽകുന്നതിനു നിർദേശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാരിനു നിവേദനം നൽകിയിട്ടും നടപടി ഇല്ലാതെ വന്നതോടെയായിരുന്നു അഭിഭാഷകൻ എം.എസ്. വിനീത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം കുട്ടികൾക്കു ഹോമിയോ മരുന്നായ ആഴ്സനിക് ആൽബം ഗുളിക വിതരണം ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

