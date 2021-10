ന്യൂഡൽഹി∙ നല്ല നർത്തകനാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോറില്‍ വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കി. തനിക്കായി ഒരു സംഗീത ആല്‍ബം നിര്‍മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്‌ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തെഴുതി വച്ച ശേഷമാണ് 16 വയസ്സുകാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നു മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസ് പ്രതികരിച്ചു. ഗായകനായ അരിജിത് സിങ് പാടി, നേപ്പാളി നർത്തകൻ സുശാന്ത് ഖത്രി കോറിയോഗ്രഫി ചെയ്ത് ഒരു സംഗീത വിഡിയോ പ്രധാനമന്ത്രി നിർമിക്കണമെന്നാണ് കൗമാരക്കാരന്റെ ‘അന്ത്യാഭിലാഷമെന്ന്’ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാർഥിയാണു ജീവനൊടുക്കിയത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി കുട്ടി ഝാൻസിക്കു സമീപത്തെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്കു പോയി കിടക്കുകയായിരുന്നെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹത്തിൽനിന്നാണ് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. നല്ലൊരു നർത്തകനാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും കത്തിലുണ്ട്.

മരണശേഷം ആഗ്രഹപ്രകാരം തയാറാക്കുന്ന സംഗീത ആൽബത്തിലൂടെ തന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കുമെന്നും കത്തിൽ കുറിച്ചു. തന്റെ അവസാന ആഗ്രഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സാധ്യമാക്കി തരണമെന്ന് കത്തിൽ അഭ്യര്‍ഥനയുണ്ടെന്നും ഝാൻസി റോഡ‍് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സഞ്ജീവ് നയൻ ശർമ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

