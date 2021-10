പുടിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ച അന്ന; അവർ പറഞ്ഞു: ‘അമ്മയെ വെടിവയ്ക്കരുത്’

ഈ വർഷത്തെ സമാധാന നൊബേൽ റഷ്യയിലെത്തുമ്പോൾ, അത് അന്ന പൊളിറ്റ്കോസ്കായയ്ക്കുള്ള മഹത്തായ ആദരമായും മാറുന്നു. 2006 ഒക്ടോബർ ഏഴിനാണു അന്ന പൊളിറ്റ്കോസ്കായ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 15 വർഷത്തിനുശേഷം അവരുടെ ഓർമദിവസത്തിനു പിറ്റേന്നു റഷ്യയിലേക്കു സമാധാന നൊബേൽ സമ്മാനം എത്തി.

അന്ന അടക്കം ആറു ജേണലിസ്റ്റുകളാണു വ്ളാദിമിർ പുടിന്റെ റഷ്യയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ ആറു പേരും ജോലി ചെയ്തിരുന്നതു സമാധാന നൊബേൽ പങ്കിട്ട ദിമിത്രി മുറടോവ് പത്രാധിപരായ നൊവയ ഗസറ്റിലാണ്. നിർഭയ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഈ രാജ്യാന്തര അംഗീകാരം അന്നയുടെ ഓർമയെ കൂടുതൽ ദീപ്തമാക്കുന്നു. ‘ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ വെടിഞ്ഞവർക്കാണ് ഈ പുരസ്കാരം’–മുറടോവ് പറഞ്ഞു.

മോസ്കോയിലെ നൊവയ ഗസറ്റ് പത്രത്തിന്റെ ഓഫിസിലെ അന്ന പൊളിറ്റ്കോസ്കായയുടെ മുറി മറ്റാരും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതൊരു സ്മാരകമാണ്. അവിടെ അന്നയുടെയും കൊല്ലപ്പെട്ട മറ്റ് 5 സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ഫോട്ടോകൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫിസിനു മുന്നിൽ അന്നയുടെ പേരിൽ ഒരു ഉദ്യാനമുണ്ട്.

അന്ന പൊളിറ്റ്കോസ്കായയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഫിൻ‌ലൻഡിലെ ഹെൽസിങ്കിയിൽ നടന്ന പ്രകടനം. 2006ലെ ചിത്രം: JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA / AFP

1999ൽ ആരംഭിച്ച ചെച്നിയൻ യുദ്ധത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളാണു അന്നയെ രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തയാക്കിയത്. ചെച്നിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഗ്രോസ്നിയിൽ റഷ്യൻ പട്ടാളം നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങൾ അവർ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. ഒട്ടേറെ നിരപരാധികളെയാണു റഷ്യൻ പട്ടാളം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. 2004ൽ ‘പുടിൻസ് റഷ്യ’എന്ന അന്നയുടെ പുസ്തകം ഇംഗ്ലിഷിലും പുറത്തുവന്നു. 2006 ഒക്ടോബർ 6നു പുടിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ മോസ്കോയിലെ തന്റെ അപാർട്ട്മെന്റിനുള്ളിൽ ലിഫ്റ്റ് കാത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ അന്ന വെടിയേറ്റു മരിച്ചു.

ചെച്നിയയിലെ യുദ്ധഭീകരതകളെ മാത്രമല്ല സൈനികനേതൃത്വത്തിലെ അഴിമതിയും അവർ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. പുടിൻ ഭരണകൂടം അന്നയെ ദേശദ്രോഹി എന്നു മുദ്ര കുത്തി. പൊതുനന്മയ്ക്കായി മരണം വരെ പൊരുതാൻ സന്നദ്ധയായാണ് അന്ന ജീവിച്ചത്. നിരന്തരമുയർന്ന വധ ഭീഷണികൾക്കു മുന്നിൽ അവർ പതറിയില്ല. അവർക്കു വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാശ്ചാത്യരാജ്യത്തേക്കു കുടിയേറാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ അപകടരമായ റഷ്യൻ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതിനായി ജീവൻ ബലി നൽകുകയും ചെയ്തു.

‘എന്റെ അമ്മയെ വെടിവയ്ക്കരുത്’

പൊളിറ്റ്കോസ്കായയുടെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകളിൽ വലിയ ജനാവലിയാണു പങ്കെടുത്തത്. നൂറുകണക്കിനു സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളുമായെത്തി. ‘എന്റെ അമ്മയെ വെടിവയ്ക്കരുത്’ എന്ന പ്ലക്കാർഡുകൾ കുട്ടികൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ ഗ്ലാസ്നോസ്റ്റ്, പെരിസ്ട്രോയിക്ക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ കാലത്തു മിഹായൽ ഗോർബച്ചോവാണു രാജ്യത്തു സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. 1980കളിൽ ‘പ്രവ്ദ’യിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന ദിമിത്രി മുറടോവ്, 1993ൽ ഒരു സംഘം സഹപ്രവർത്തകരുമായി പ്രവ്ദ വിട്ടു പുതിയ മാധ്യമ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി.

1990ൽ സമാധാനത്തിനു നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ ഗോർബച്ചോവ് തന്റെ സമ്മാനത്തുകയുടെ പകുതി മുറടോവിന്റെ സംരംഭത്തിനു സംഭാവന ചെയ്തു. 1995ൽ മുറടോവ് പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫായി ചുമതലയേറ്റു. ഇപ്പോഴും ആ പദവിയിൽ തുടരുന്നു. റഷ്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും അഴിമതി വാർത്തകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനാണു ഗസറ്റ മുഖ്യമായും ശ്രമിച്ചത്. രാജ്യത്തെ മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ ഭരണകൂട ബന്ധങ്ങളും തുറന്നുകാട്ടി. 2016ൽ പ്രസിഡന്റ് പുടിന്റെ വിശ്വസ്തരായ റഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിദേശ രഹസ്യനിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പാനമ രേഖകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന രാജ്യാന്തര മാധ്യമസംഘത്തിൽ ഗസറ്റയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

വ്ളാഡിമിർ‌ പുടിൻ

പുടിൻ ഭരണകൂടം സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉരുക്കുമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ചാണു നേരിട്ടത്. പുടിൻ വിരുദ്ധ മാധ്യമങ്ങളെ റഷ്യയിൽ വിദേശ ഏജന്റുമാർ എന്നു വിളിച്ചാണ് ആക്ഷേപിക്കുക. 2018ൽ അധോലോക സംഘങ്ങളുടെ ഭരണകൂട ബന്ധങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗസറ്റയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ പേരിൽ റീത്തും അറുത്തെടുത്ത ആട്ടിൻതലയും പത്രം ഓഫിസിലെത്തി.

ഈ വർഷാരംഭത്തിൽ ഗസറ്റയുടെ മോസ്കോയിലെ ഓഫിസിനു നേരെ രാസായുധ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായും പരാതിയുയർന്നു. സോവിയറ്റ് കാലത്തെ ഭരണകൂട രീതികൾ കയ്യൊഴിയാതെ തുടരുകയാണു പുടിൻ ഭരണകൂടം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മനുഷ്യാന്തസ്സിനും വേണ്ടി പൊരുതുന്നവരെ പീഡിപ്പിക്കുക, വിഷം കൊടുക്കുക, ജയിലിൽ അടയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകത്തിനിടെ റഷ്യയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം 500 കവിഞ്ഞു.

ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഭീകരതയും അഴിമതിയും

മുറട്ടോവിനൊപ്പം സമാധാന നൊബേൽ സമ്മാനം പങ്കിട്ട മറിയ റെസയുടെ മാധ്യമപ്രവർത്തനവും സർക്കാരിന്റെ എതിർപ്പുകളെയാണു ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയത്. രണ്ടു ദശകത്തിലേറെ ഫിലിപ്പീൻസ് തലസ്ഥാനമായ മനിലയിൽ സിഎൻഎൻ ബ്യൂറോ ചീഫായിരുന്നു മറിയ റെസ. മുഖ്യധാര മാധ്യമപ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിച്ചാണു 2012ൽ വാർത്താ വെബ്സൈറ്റായ റാപ്ലർ ആരംഭിച്ചത്. 2016ൽ ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡന്റായ റോഡ്രിഗോ ഗുട്ടെർട്ട് വൻഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരമേറ്റു. ഗുട്ടെർട്ടിന്റെ സ്വേച്ഛാധികാര നടപടികൾക്കും സർക്കാരിലെ അഴിമതികൾക്കുമെതിരെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പരമ്പരയാണു റാപ്ലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

റോഡ്രിഗോ ഗുട്ടെർട്ട്

ലഹരിമരുന്നു സംഘങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യാനെന്ന പേരിൽ ഗുട്ടെർട്ട് രാജ്യത്തെമ്പാടും മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സർക്കാർ ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചപ്പോൾ പൊലീസ് വെടിവച്ചു കൊന്ന നിരപരാധികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും വിഡിയോകളുമാണു റാപ്ലർ പുറത്തുവിട്ടത്. പൊലീസ് നടപടികളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിലേറെയും പാവങ്ങളായ ചേരിനിവാസികളായിരുന്നു. ഇതോടെ ഗുട്ടെർട്ടിന്റെ അനുയായികൾ റെസയ്ക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണവും നുണപ്രചാരണവും തുടങ്ങി.

ഡുട്ടെർട്ട് റെസയുടെ മാധ്യമസ്ഥാപനത്തെ വ്യാജവാർത്താ കേന്ദ്രം എന്നാണു വിളിച്ചത്. എന്നാൽ, വ്യാജവാർത്തകൾക്കെതിരെ വസ്തുതകൾ നിരത്തിയുള്ള പത്രപ്രവർത്തനമാണു റെസ നടത്തിയത്. ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഡുട്ടെർട്ടിനെ വിമർശിച്ച മറ്റു പല മാധ്യമങ്ങളും കടുത്ത നടപടി നേരിട്ടു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടിവി ചാനലായ എബിഎസ്–സിബിഎന്നിനു കഴിഞ്ഞ വർഷം സംപ്രേഷണ ലൈസൻസ് നഷ്ടമായി. തങ്ങൾക്കു മറ്റു ബിസിനസ് താൽപര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, റാപ്ലറിനു പൊരുതി നിൽക്കാനായി എന്നു റെസ പറഞ്ഞു. ‘നിർഭയമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാൽ പേടിയില്ലാതിരിക്കുക എന്നല്ല അർഥം. പേടിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നാണ്...’ റെസ പറയുന്നു.

ഹൗ ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ് ടു എ ഡിക്ടേറ്റർ എന്ന പുസ്തകമെഴുതിയ മരിയ റെസ, സമാധാന നൊബേൽ വാങ്ങാൻ നോർവേയിലേക്കു സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാർ അനുമതി നൽകേണ്ടിവരും. വിദേശയാത്രവിലക്കുള്ള റെസ മുൻപു നൽകിയ നാലു വിദേശയാത്ര അപേക്ഷകളും അധികൃതർ തള്ളിയിരുന്നു. ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഈ വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡുട്ടെർട്ട് മത്സരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മകൾ സാറ രംഗത്തുണ്ട്. മരിയ റെസയ്ക്കു ലഭിച്ച രാജ്യാന്തര അംഗീകാരം ഫിലിപ്പീൻസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയായി തീർന്നേക്കാം.

