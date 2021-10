കശ്മീർ ഏറ്റുമുട്ടൽ: 2 സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു, ഭീകരർക്കായി തിരച്ചിൽ ശക്തം

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂ‍ഞ്ചിൽ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ഭീകരരുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ടു സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു. ഒരു സൈനിക ഓഫിസറും സൈനികനുമാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഭീകരർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ മേഖലയിൽ ശക്തമാക്കി. ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടർന്ന് ജമ്മു–പൂഞ്ച്–രജൗറി ഹൈവേ അടച്ചു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയ സൈനികർക്കായി പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ നർകാസ് വനത്തിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് സൈനിക ഓഫിസർക്കും സൈനികനും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റെന്ന് ഇന്നലെ സേനാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂഞ്ചിൽ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മലയാളി ഉൾപ്പെടെ 5 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. ഇതേ ഭീകരരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് രണ്ടു പേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസമായി ഭീകരർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ സേന തുടരുകയാണ്.



അതിർത്തിയിലെ സുരാൻകോട്ട് വനമേഖലയിൽ ഭീകരർ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഭീകരാക്രമണം. ഒളിച്ചിരുന്ന ഭീകരർ സൈനികർക്കു നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് തിരിച്ചടിച്ച സൈന്യം ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനിൽ രണ്ടിടത്തായി 5 ഭീകരരെ വധിച്ചു. കശ്മീർ താഴ്‍വരയിലുടനീളം സേന ഭീകരവിരുദ്ധ നടപടി ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലായി പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ഭീകരാക്രമണങ്ങളും വെടിനിർത്തൽ ലംഘനങ്ങളും വർധിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം.



English Summary : Army Officer, Soldier Killed In Action In Counter-Terror Op In J&K