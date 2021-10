കോഴിക്കോട് രണ്ടര വയസ്സുകാരന്‍ കുളത്തില്‍ വീണു മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്∙ നാദാപുരത്ത് രണ്ടര വയസ്സുകാരന്‍ കുളത്തില്‍ വീണ് മരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആലക്കോട് കരുവൻഞ്ചാൽ മണാട്ടി സുജിത്ത് സെബാസ്റ്റ്യന്റെയും കല്ലാച്ചി ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപിക ജിഷ അഗസ്റ്റിന്റയും ഇളയ മകൻ ജിയോൺ സുജിത്ത് ആണ് മരിച്ചത്. ജിഷ താമസിക്കുന്ന പയന്തോങ്ങിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സിന് സമീപത്തെ കുളത്തിലാണ് ജിയോൺ വീണത്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ കാണാതായ കുട്ടിയെ പത്തു മണിയോടെയാണ് വീടിനു സമീപത്തെ കുളത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. നാട്ടുകാര്‍ പുറത്തെടുത്ത് കല്ലാച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് വടകര സഹകരണ ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കണ്ണൂരിൽനിന്ന് കല്ലാച്ചിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറി വന്നതാണ് ഫിസിക്സ് അധ്യാപികയായ ജിഷ. ജീവസു സുജിത്താണ് ജിയോണിന്റെ സഹോദരൻ.

English Summary: Boy drowns to death in a pond in Kozhikode